十大癌症死因 乳癌、攝護腺癌人數增

2018-06-15 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



衛生福利部今公布106年度十大癌症死因，死亡人數達4萬8037人，占所有死亡人數的28％，癌症死亡率為每10萬人203.9人，比前一年度增0.4個百分點；十大癌症中，因乳癌死亡的人數增加最明顯，增加201人，從標準死亡率來看，僅有乳癌及攝護腺癌增加。

衛福部公布106年度十大癌症死因，乳癌死亡人數增加最明顯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

106年度乳癌死亡率與105年度皆為第4位，但是死亡率增加9.2個百分百，雙和醫院一般外任專任主治醫師洪進昇表示，台灣近年乳癌預防宣傳多，且許多藥廠研發治療乳癌的標靶藥物，仍舊沒辦法降低晚期乳癌的患者人數，許多患者多是等到已經明顯摸到硬塊，感受到疼痛時，或是乳房皮膚潰爛時才來就診，這時通常都已經是晚期乳癌；乳癌早期治療的效果佳，但民眾對於篩檢方式仍舊卻步。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，乳癌好發在45歲到55歲，國健署提供免費的乳房攝影篩檢，篩檢率一直停在40%左右，許多女性因為攝影時會壓胸部而不願檢驗。

他表示，近年已有許多研究顯示，塑化劑、PM2.5、飲食習慣、生活作息會增加乳癌的好發率，但是目前外食族仍是人人提著塑膠袋，把熱食放在紙碗中，紙碗內膜仍有可能溶出，每天都可能攝取到大量的塑化劑，不僅是女性要避免，政府也應重視。

除了乳癌，攝護腺癌的標準化死亡率也增加，三軍總醫院副院長查岱龍表示，攝護腺癌目前每年新增案例達5000多人，明顯比其他癌種還多，增加的原因與飲食西化、人口老化為主。

查岱龍表示，台灣即將進入超高齡化社會，攝護腺癌好發在60歲以上到75歲之間，因此患者本相對比較高，不過近年也發現年輕患者，他收治過一名最年輕的攝護腺癌患者，僅有38歲。

查岱龍表示，攝護腺癌也與飲食有絕大的關係，都是愛吃油炸、嗜吃甜食。男性要避免攝護腺癌，建議45歲以上男性一定要定期檢查，另外，平時建議多吃蔬果，避免吃高油脂的食物。