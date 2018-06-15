正聲電台公益演唱 周六晚免費聽

2018-06-15 14:32 聯合晚報 台北訊



正聲廣播公司公益活動「我為你歌唱璀璨聲動」演唱會，6月16日周六晚上7時30分在國父紀念館溫馨登場。

正聲廣播公司的演唱會讓民眾在端午連假，能夠享有ㄧ個音樂填滿心靈的機會。演唱會邀請深受聽眾朋友喜愛的民歌手羅吉鎮與女高音林姿吟，重新詮釋現代版的「神話」，去年告別單身的美麗新嫁娘坣娜、創作詩人周治平、實力派唱將亦帆，以及快樂星期天歌手卓義峰，帶來一連串悅耳動聽的經典好歌。節目精彩，歡迎索票的民眾準時參加。

沒有事前索取門票的民眾，也可在周六晚上7時30分前，至國父紀念館正門入口處候補區排隊入場，座位有限額滿為止。