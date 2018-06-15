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20年再見遺恨 港作家鍾曉陽來台分享

2018-06-15 13:19中央社 台北15日電

示意圖。香港作家鍾曉陽新書「遺恨」近期上市，她在書中坦言，「因妹妹癌逝，近20年...
示意圖。香港作家鍾曉陽新書「遺恨」近期上市，她在書中坦言，「因妹妹癌逝，近20年人生跌入低谷」。圖／StockSnap
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香港作家鍾曉陽新書「遺恨」近期上市，她在書中坦言，「因妹妹癌逝，近20年人生跌入低谷」。鍾曉陽6月將從舊金山直飛台灣與讀者見面，22日將與作家好友一同談「遺恨」。

1962年在廣州出生香港成長的鍾曉陽，14歲便開始寫作，19歲那年以「停車暫借問」參加第3屆聯合報小說獎，之後該作品被改編成電影。此外，台港影歌壇上也能見到她的作品。

例如：早期填詞作品「最愛」，被張艾嘉、張國榮、梅艷芳和潘越雲等人傳唱，曾入圍第23屆金馬獎最佳原創電影歌曲。電影「阿飛正傳」主題曲「是這樣的」梅艷芳主唱鍾曉陽填詞；香港名導王家衛電影「花樣年華」、「2046」的中文字幕，也出自她創作。

1996年小說作品「遺恨傳奇」出版後，鍾曉陽便停止公開作品，在台港文壇消失近10年。出版「遺恨」新經典文化指出，被喻為「天才少女作家」的鍾曉陽在荳蔻年華一鳴驚人，也可在紛攘紅塵中螯居十年不著一字。「遺恨」是鍾曉陽相隔22年後，重寫當年首部長篇小說創作「遺恨傳奇」而成。

「這小說，我寫了兩次」。鍾曉陽在「遺恨」後記說明，第一次寫作時間是1991年至1995年在香港動筆、澳洲完成，1996年於台港兩地出版，那時名為「遺恨傳奇」。第2次寫作是在2014年至2017年，這次它名叫「遺恨」。

兩次寫作相隔近20年。鍾曉陽透露，「這20年間，我的人生去到了低谷。比我小八歲的和我情同摯友妹妹因癌去世，我一度離開寫作又重返寫作」。

她本來只想花一年做小幅度改寫，結果花了三年做大幅度的重寫，「從舊版保留下來的，是人物、結構、基本情節。文字只保留了少量句子」。

鍾曉陽認為，自己從一個滿腦子小說大計、雄心勃勃的作者，成為一個一再重出舊作、創作力薄弱的作者，「世界在我眼中從奼紫嫣紅變成了一片灰色。若有傳奇，也是屬於別人，與我無關」。

鍾曉陽此次訪台行程為22日在華山文創青鳥書店「一生還能只愛一個人？」分享見面會，作家李維菁與談，現場有鋼琴演奏家黃裕翔伴奏。23日於敏隆講堂「遺恨終成傳奇」新書講座，與作家好友朱天心、楊照及東華大學華文文學系主任須文蔚對話。

香港電影舊金山

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