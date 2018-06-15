南部粽軟Q北部粽顆顆分明 世紀之戰到底誰稱霸？

2018-06-15 13:15 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



鮑貝荷葉粽。本報系資料照／記者林澔一攝影 分享 facebook 一年一度的端午佳節又來了！每逢端午各家各戶除了掛艾草驅邪、欣賞划龍舟大賽以外，最精彩的重頭戲就是粽子啦！粽子的歷史悠久，相傳中國戰國時代楚國三閭大夫及愛國詩人屈原投羅江自盡後，百姓為了防止江底的魚破壞屈原的遺體，遂用竹筒裝米投入江中，讓魚吃米飯而不去咬屈原的遺體，延伸至今已成為每年大家不能忘記的美食。

而台灣身為美食王國，無時無刻都有粽子的身影環繞在我們身邊，今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你南北粽大戰的結果，還有不同粽子的特色，趕緊打開你的筆記本鎖定它們！

粽子種類那麼多，網友最愛討論哪一種？

網友熱議粽味是它

所有的粽子之中，聲量最高的粽子毫不意外的是南部粽與北部粽！每到端午時期，網友就會開始大戰「到底南部粽好吃還是北部粽好吃」、「南部粽到底是不是人吃的食物」、「北部粽的油飯藝術我不懂」，而且往往可以挑動「民族情緒」，開始進入南北大戰！

不過除了南北粽，還有很多種粽子分別有不同的美味！趁著這次端午，快去找幾顆來吃吃滿足好奇心與饞人的食欲呀～

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廣東粽

身為中國南方代表的廣東粽外型別緻、正面方形，後面隆起一只尖角，狀如錐子。

而口味除了鮮肉粽、豆沙粽之外，還有用鹹蛋黃作為主角的蛋黃粽，以及雞肉丁、鴨肉丁、叉燒肉、冬菇、綠豆仁和臘肉等調配為餡的什錦粽，可以說看起來美觀養眼、吃起來清香撲鼻！

粄粽

「粄粽」有人稱其為「粿粽」，全名為客家粄粽，一顆顆晶瑩的粄粽包著充滿客家風味的餡料，模樣精緻。

與一般人熟悉的南、北粽不同，粄粽是將米泡軟後拿去磨漿，製成米糰後加入粿粹再揉成粄皮，包入客家味的菜脯米、蝦米、香菇、豬絞肉後放入粽葉。蒸熟起鍋後光澤亮麗、口感彈牙，令人光看就忍不住想咬上一口。不少人腸胃不好不敢吃糯米，可以試試風味絕佳的粄粽，相信不會讓你失望！

菜粽

菜粽雖然有個「菜」字，可千萬別以為裡面是包新鮮的蔬菜水果喔，代誌不是你想得那麼簡單！

和一般包著美味肥肉、鮮香蛋黃的粽子不同，菜粽以純粹的花生、糯米組成，包進翠綠粽葉下鍋煮熟，剝開粽葉後淋上醬油膏、香菜或花生粉，一入口就能品嘗到純粹的粽葉清香，搭配上熱騰騰的味噌湯，清爽的口感絕對會讓你驚呼：實在太美味啦！

湖州粽

湖州粽是中國浙江省流傳的經典小吃，外觀看起來是長條型，好似古人每晚睡眠使用的方枕，因此又被稱為枕頭粽。最傳統的湖州粽口味非常單純，餡料使用醃漬過的大塊豬肉，選用黏性高的圓糯米包裹，吃的是下水煮熟後軟糯的口感，後來口味包羅萬象，鹹的可以加鹹蛋黃、臘味、火腿、梅干；甜的包清甜豆沙及酸甜棗泥，各有不同擁護者。

迫不及待剝開粽心，半肥瘦的梅花肉在眼前四散而開，米香和肉味襲上鼻腔，真是令人陶醉！

鹼粽

鹼粽。本報系資料照／記者楊光昇攝影 分享 facebook

台語俗稱「梗粽」的鹼粽，是在糯米中加入鹼液蒸熟而成，也可稱其為「灰水粽」。古時候的鹼粽添加硼砂以獲致粘糊效果，並避免粘住粽葉。但因硼砂對人體有害，所以現今多以鹼粽油（或稱鹼粽水）、鹼粽粉或三偏磷酸鈉取代。鹼粽也可以包紅豆沙不加糖直接吃。

還記得小時候在夏日午後將鹼粽冰鎮，迫不及待掀開粽葉，一抹金黃映入眼簾，淋上蜂蜜或糖漿張口咬下。哇！兼具滑、軟、粘的特色，絕對是童年最美好的回憶之一。

中部粽

橫空出世的「中部粽」你一定不陌生！有別於先將米飯煮熟的北部粽、純生糯米下去煮熟的南部粽，網友戲稱中部粽包的是「鋼筋、水泥」，原來是俗稱「肉粽角」的消波塊！網路傳聞中部某些黑道老大在「處理」時，會「請你吃中部粽」配「慶記」，再送你去住「海景第一排」，令人莞爾。

回歸正題，其實有人指出中部粽像是古早味的粽子，內餡如紅蔥頭、菜脯是濃濃的客家風格，糯米的軟硬綜合南北兩粽、鹹蛋隨人加。更重要是別忘記包粽時的心意與最重要的原料：「濃濃的人情味」呀！

北部粽｜網路聲量 4165筆

北部粽口味。本報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook

口感Q彈有勁、色澤黝黑透亮，宛如參加健美比賽的選手，是台灣人熟悉的北部粽印象。北部粽最大的特色是「半熟米＋清蒸入味」，北部粽的葉子會使用棕黃色、有斑點的筍殼，製作時將半熟的米包裹全熟的配料，在備料階段先把蝦米、剝好的栗子、香菇等加入醬汁滷製入味，最關鍵的步驟是在此把生糯米、滷汁加進鍋中一同伴炒！當糯米吸收鍋中的滷汁精華與香氣，水乳交融後飄出震撼靈魂的香氣，此時可以起鍋準備包入粽葉。

糯米在半生熟的狀態下產生黏性，包粽子的時候就不容易失敗，把糯米和餡料包進粽葉裡，放入早就備好的蒸籠中，狠狠的蒸他一頓，讓半生熟的糯米吸收粽葉的香氣，走完最後一哩路、完善整體層次。起鍋後滷汁夠味，要不要加醬隨你，富有咀嚼感絕對讓你一顆接一顆停不下來！

喜愛的網友這樣說： 「北部的不用沾醬就可以吃，南部黏黏的！」 「 我愛北部粽 因為米粒顆顆分明，不像南部粽水煮後米飯那樣過於濕軟。」 討厭的網友這樣說： 「根本3D油飯，一堆北部朋友家裡油飯粽子食譜一樣。」 「油飯做成三角錐形狀就叫北部粽。」 「提摩是對的，北部粽吃了還會扣血，很恐怖！」

南部粽｜網路聲量 4305筆

豐富多樣的配料、令人咋舌的大小，完全體現南部人熱情豪爽的南部粽絕對不會讓你失望。南部粽的關鍵在「生米＋水煮熟透」，通常粽葉選用質地細緻葉面寬、富含香氣的竹麻葉，製作時將生米包裹全熟的配料，加入豐富多樣的餡料如鹹蛋、香菇、魷魚、干貝、鮑魚等，混合水煮花生是神來一筆，甚至有些粽子會重達一斤！

當一顆顆粽子成型，最關鍵的時刻到來，如何將「生米煮成熟粽」絕對是一門學問，把握火侯恰到好處的起鍋，打開粽葉晶瑩剔透的粽子閃耀著，豐盛但清爽的口感令人無法抗拒，更重要的是必配醬油膏、花生粉（香菜隨意），軟嫩的糯米和不同層次的內餡在此時合而為一，譜成夏日最美妙的黃金組合！

喜愛的網友這樣說： 「我愛吃南部粽，因為我喜歡吃軟Q的粽子，而且是阿母包的，滿滿的料～～超好吃 ^ ^ 「 喜歡南部粽，因為都有包我最愛的花生，米飯煮過又軟爛好吃。」 討厭的網友崩潰喊： 「南部粽請正名嘔吐物謝謝！」 「南部人把漿糊弄成金字塔以為就是粽子嗎？」 「南部粽不就鼻涕，又黏又噁怎麼吃。」

盡情放粽！原來粽料學問這麼大

最受討論的粽料

從2017年06月14日到2018年06月13日，粽子的餡料之中最後網友熱議的分別是香菇、花生、蛋黃、豬肉等，大多是包粽子一定會用到的基本材料，許多網友說即使簡單包粽子，也一定要有好吃的豬肉塊、香香的鹹蛋黃與曬乾的香菇。

北部粽，芋香櫻花蝦粽餡料。 本報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook

不過有趣的是，在南部粽、菜粽之中經常包的花生，在網友的話題裡是喜歡、不喜歡較為兩極的一樣食材，喜歡的網友提到香味特別、增加口感等意見，討厭的網友則說不喜歡花生加太多會阻礙品嘗肉粽風味。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月14日至2018年06月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『粽子』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎