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人體缺乏維生素D 罹大腸癌機率增31%

2018-06-15 12:25世界日報 編譯孫梁／綜合14日電

示意圖。一份新研究指出，缺乏維生素D，大腸癌患病率高。圖／ingimage
示意圖。一份新研究指出，缺乏維生素D，大腸癌患病率高。圖／ingimage
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美國全國癌症研究所(NCI)期刊14日公布的研究顯示，人體缺乏維生素D，罹患大腸癌的機率提高31%。

大腸癌是美國第三大常見癌症，也是死亡率第二高的癌症，每年讓逾5萬人喪命。

NCI、美國防癌協會、哈佛大學陳曾熙公共衛生學院等全球20多個組織對近1萬3000人的聯合研究表明，體內的維生素D水平高，可有效降低罹患大腸癌的危險，尤其是對婦女，她們患大腸癌的機率將降低19%，男性可降低7%。

研究人員認為，為了預防大腸癌，體內維生素D的水平應比國家科學、工程和醫學院建議的水平高；研究報告作者、哈佛大學的醫生史蒂芬妮·史密斯-華納說，較高水平的維生素D與大腸癌的發病率低有關。

體內的維生素D如果低於建議水平，在五年半的複查期罹患大腸癌的機率將提高31%，而如果高於建議水平，患癌機率將降低22%。

在婦女的一生中，24人會有一人患大腸癌，男性是22人中有一人，儘管大腸癌的罹患率呈下降趨勢，但在年輕人中卻在升高，因此美國防癌協會最近建議，進行大腸癌篩檢的年齡從50歲降低到45歲。

獲取維生素D的途徑包括日曬、三文魚和等魚類、牛奶與橙汁等富含維生素的食物及營養補品，但專家認為，攝取維生素的最佳方式是飲食，因為日光曝曬會增加患皮膚癌的危險。

但波士頓布萊根婦女醫院的醫生認為，這項研究仍處於觀察研究階段，原因和結果尚未得到證實，因此應當慎重。而且體內血液中的維生素D水平還受到多種因素的影響，包括戶外運動、肥胖和攝入營養等。人體的維生素D水平多少為宜，也是多年來的爭議話題。

大腸癌癌症

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