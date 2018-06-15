國人十大死因 癌症連續36年蟬聯榜首

2018-06-15 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



示意圖。衛福部今日公布106年國人十大死因，癌症連續36年蟬聯十大死因之首，其死亡率較上年上升0.4%，總死亡人數為4萬8037人，平均每3分3秒就有1人死於癌症。圖／ingimage 分享 facebook

衛福部今日公布106年國人十大死因，癌症連續36年蟬聯十大死因之首，其死亡率較上年上升0.4%，總死亡人數為4萬8037人，平均每3分3秒就有1人死於癌症。

細看癌症死亡率，依序為肺癌、肝癌、直腸癌、女性乳癌、口腔癌、前列腺癌、胃癌、胰臟癌、食道癌與子宮癌，其中子宮癌由原順位第11上升為第10，原順位第10的卵巢癌則下降為第11。其中，女性乳癌與前列腺癌的死亡率增幅最明顯，分別較前一年增加9.2%與3.5%。

●十大死因排序未動

去年國人死亡人數總計有17萬1857人，較前年減少0.3%。十大死因死亡率的排序與前年相同，依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎臟疾病、肝臟疾病。

其中，高血壓性疾病的死亡率排名第8位、去年6072人因此過世，腎臟疾病排名第九位、去年5381人因此過世，這兩類疾病的死亡率增加幅度最高，分別較前1年增加3.2%與2.7%。

●男性死亡數 女性的1.4倍

細看性別，去年度男性死亡人數為10萬1686人、較上年下降1.3%，女性則為7萬171人、上升1.1%，男性死亡人數約為女性的1.4倍。男性死亡年齡中位數為68歲，女性為71歲。

除腎炎、腎病症候群及腎病變外，男性死亡率皆高於女性，其中又以事故傷害、慢性肝病及肝硬化尤其明顯，男性死亡率為女性2.4倍，慢性下呼吸道疾病則為2.6倍。

無論是男性還是女性，癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病的死亡率都高居前5名。

●事故傷害 居兒童第三大死因

去年度18歲以下兒童青少年死亡人數為1387人，較上年減少5.8%；12歲以下兒童死亡人數占76%、高達1060人，其中有772人為未滿1歲的嬰兒。

去年度12歲以下兒童前5大死因依序為周產期的特定病況致死（占35.8%）、先天性畸形變形及染色體異常（占16.8%）、事故傷害（占11.3%）、癌症（5.6%）與心臟疾病（占2.8%）。

事故傷害居兒童第3大死因，去年度因事故傷害死亡者有147人，其中以非蓄意性的事故傷害死亡120人居多，包括運輸事故死亡34人、意外淹死及溺水10人、意外墜落18人、火及火焰所致意外死亡6人等。