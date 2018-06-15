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消防署籲颱風季取消入山計畫 受困恐付高額搜救費

2018-06-15 11:30聯合報 記者徐偉真╱即時報導

消防署副署長江濟人(左一)說，請民眾務必提高警覺，不能掉以輕心。記者徐偉真／攝影
消防署副署長江濟人(左一)說，請民眾務必提高警覺，不能掉以輕心。記者徐偉真／攝影
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熱帶性低氣壓凱米中心在今天上午由高雄沿岸進入台灣西南部陸地，為南部地區帶來豪雨；消防署今天呼籲，汛期及颱風季節來臨，民眾要做好各種防颱準備，住在高災害風險地區的居民，要配合政府預防性撤離，若有登山或露營計畫一定要取消，若冒險入山，可能違反警戒區管制而受罰，若受困可能還會被請求高額搜救費用。

消防署副署長江濟人表示，根據消防署統計，2008年至去年共有51個颱風侵襲台灣，造成771人死亡，其中中度颱風莫拉克就造成643人死亡，占總死亡人數比例超過8成，顯見中度颱風的致命率甚至更高於強烈颱風，近2年侵襲台灣的颱風將近5成是中度颱風，請民眾務必提高警覺，不能掉以輕心。

內政部表示，近10年侵襲台灣的颱風中，輕度颱風18個，造成8人死亡；中度颱風21個，造成732人死亡；強烈颱風12個，造成31人死亡，現在已進入防汛期，遭受颱風、水災與土石流侵襲的機率提高，呼籲民眾務必隨時掌握氣象動態，一旦知道颱風可能來襲，可以多利用電視、廣播、網路或「166」、「167」氣象錄音電話，掌握最新氣象動向，並可到中央災害應變中心「災害情報站」查詢最新災情資訊，隨時注意雨量及附近河川水位，家中準備食物、水、手電筒等防災用品等，以確保自身安全。

江濟人說，山區有很多溪流，土石流潛勢地區經常有狀況，住那邊的民眾在有預警訊息時，盡可能撤到平地比較安全的地方，地方政府也會研判可能受災區域，他希望民眾在決定要撤離時配合，因為撤離時機是風雨來之前，很多人會不願意 希望民眾全力配合，不要讓自己暴露在險境中。

颱風土石流露營

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