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十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

查岱龍呼籲，男性要避免攝護腺癌，建議45歲以上男性一定要定期檢查，另外，平時建議...
查岱龍呼籲，男性要避免攝護腺癌，建議45歲以上男性一定要定期檢查，另外，平時建議多吃蔬果，避免吃高油脂的食物，如牛肉、鹽酥雞等，不僅預防攝護腺癌也預防其他的慢性疾病發生。聯合報系資料照
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衛生福利部今公布106年度十大癌症死因，死亡人數達4萬8037人，占所有死亡人數的28％，癌症所造成的死亡

率為每10萬人203.9人，比前一年度上升0.4％，十大癌症中，因乳癌死亡的人數，增加最為明顯，增加201人，從標準死亡率來看，僅有乳癌及攝護腺癌增加。

乳癌死亡率與105年度的順位相同，皆為第4位，但是死亡率與前一年度相比增加了9.2％，雙和醫院一般外任專任主治醫師洪進昇表示，台灣近年面對乳癌的預防，宣傳愈來愈多，且近年有許多藥廠研發出治療乳癌的標靶藥物，仍舊沒辦法降低「晚期乳癌」的患者人數。

晚期乳癌相對於早期難治療，洪進昇表示，許多患者多是等到已經明顯摸到硬塊，感受到疼痛時，或是乳房皮膚潰爛時才來就診，這時通常都已經是晚期乳癌，乳癌早期治療的效果佳，但民眾對於篩檢方式仍舊卻步。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，乳癌好發在45歲到55歲，國健署提供免費的乳房攝影篩檢，但是篩檢率一直停在40％左右，許多女性因為攝影時會壓胸部而不願檢驗，另外，他認為乳癌死亡率會提升，是因為台灣做的預防仍需要加強。

近年已有許多研究顯示，塑化劑、PM2.5、飲食習慣、生活作息會增加乳癌的好發率，但是目前外食族仍是人人提著塑膠袋，把熱食放在紙碗中，紙碗內膜仍有可能溶出，每天都可能攝取到大量的塑化劑，不僅是女性一定要避免，政府也應該格外重視。

除了乳癌以外，標準化死亡率中，攝護腺癌也增加，三軍總醫院副院長查岱龍表示，攝護腺癌近年一直有上升的趨勢，目前每年新增案例達5000多人，明顯比其他癌種還多，增加的原因與飲食西化、人口老化為主。

查岱龍表示，台灣即將進入超高齡化社會，攝護腺癌好發在60歲以上到75歲之間，因此，攝護腺癌的患者本來就會相對比較高，不過，近年也發現許多年輕的攝護腺癌患者，他收治過一名最年輕的攝護腺癌患者，僅有38歲。

查岱龍表示，攝護腺癌也與飲食有絕大的關係，根據研究發現，綜觀全球攝護腺癌的發生率，發生最高的國家就落在歐美，美國則是每10萬人口中，就有120位白人罹患、每10萬人口就有200位黑人罹患；分析他們的飲食習慣，都是愛吃油炸、嗜吃甜食。

查岱龍呼籲，男性要避免攝護腺癌，建議45歲以上男性一定要定期檢查，另外，平時建議多吃蔬果，避免吃高油脂的食物，如牛肉、鹽酥雞等，不僅預防攝護腺癌也預防其他的慢性疾病發生。

乳癌攝護腺癌死亡率

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