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機車族小心！雨天肇事比例最大、死傷慘重都是機車騎士

2018-06-15 10:56聯合報 記者袁志豪╱即時報導

近日陰雨綿綿，下雨天路面濕滑，常會發生騎車滑倒的事故，輕則受傷，重則賠上性命；2012年新北市三重區洪姓大學生、2013年板橋區張姓女子、2015年土城區黃姓騎士均因天雨路滑，失控滑倒摔入貨車或公車車底遭輾斃。警方指出，下雨天機車肇事所佔比例最高，呼籲機車族下雨天一定要小心騎車。

新北市交通警察大隊指出，雨天行車輪胎抓地力較差，容易在胎面和水面間形成水膜，造成車輛偏移、甩尾和制動距離加長等情況，特別是在瞬間緊急煞車會導致傳動輪（後輪）鎖死造成打滑，使車輛失去平衡，導致意外事故發生；因此，雨天切勿超速行駛，讓自己有足夠的時間反應避免緊急煞車。

新北市交通警察大隊指出下雨天肇事比例最高、死傷慘重的都是機車族。圖／報系資料照片
新北市交通警察大隊指出下雨天肇事比例最高、死傷慘重的都是機車族。圖／報系資料照片
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警方指出，2012年5月，22歲洪姓大學生騎車要去打工，在新北市三重區環河北路看見一輛要右轉的混凝土車時，緊急煞車，因為天雨路滑，不慎滑倒在地，被混凝土車輾過，當場死亡；2015年2月，30歲黃姓騎士騎車行經土城區擺接堡路，同樣因天雨路滑，失控滑入貨車車底，當場輾斃。

2013年4月，新北市板橋區32歲張姓女子第一天上班，騎機車不到5分鐘，就因騎在紅線標線上，加上天雨路滑，摔車倒地，遭後方公車從頭部輾過死亡，當時第二輛公車煞車不及，追撞前車，致張女2度被輾，2名公車司機均被依業務過失致死罪嫌移送法辦。

新北市交通警察大隊提醒，騎乘機車若是忽然遇到下雨，應立即開啟大燈，若要調整物品或穿上雨衣，千萬不要慌亂或立即停下，可能會導致後方車輛煞車不及追撞；要先減速慢行把車子靠右停在路旁，也別停在停車安全視距不足或轉彎處、路口10公尺內。

交大指出，機車行駛中，要與車輛保持安全間距或停車距離，不管前後還是左右；因為煞車在溼滑的路上不易起作用，拉長前後距離較有充分的時間反應，萬一滑倒，因較長的距離可減低與其它車輛擦碰撞的機率，也可讓對方車輛能及早警覺。

另外，雨天請降低速度，因下雨天轉彎時容易發生滑倒或翻車的危險，也會讓駕駛技術不如預期；同時避免一次鎖死煞車（可以二次煞車方式操作），鎖死煞車會導致滑倒或機車橫倒在馬路上，增加危險性。在道路積水的地方，可能會有坑洞或路面下陷，經過此一路面必須減低速度或避開。

民眾若是駕駛汽車方面，遇到下雨應立即開啟大燈，在不論左轉或右轉時，都要注意兩側機車，同時要提早打方向燈，讓機車族知道要減速或調整車道；最好保持足夠的間距，保持間距愈大，除了不會撞到機車，也不會讓水濺在機車騎士身上。

另外，汽車駕駛雨天時若在機車後方要超車，不要猛按喇叭，避免其是受到驚嚇導致車輛失控滑倒，同時要注意左側車道是否有足夠空間可以超車；雨天時跟車距離也應加長，因路面濕滑，剎車距離會加長，務必保持行駛安全距離。

交大呼籲，根據統計資料顯示，下雨天機車肇事所佔比例最高，騎乘機車應穿著色彩鮮明、容易判別的服裝，在彎曲幅度較大的路段必須提早減速，預留安全的反應時（空）間，以免車輛因打滑而駛入對向車道（或衝出路外），更不要隨意變換車道、行駛禁行機車道或與大型車爭道行駛，才能提高行車安全。

警察

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