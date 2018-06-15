106年癌症奪命4.8萬 史上新高

2018-06-15 10:45 中央社 台北15日電



示意圖。衛福部今天公布民國106年十大死因，其中癌症連續36年居首位，死亡人數首次突破4.8萬人，占總死亡人數28%，創史上新高。圖／ingimage 分享 facebook

衛福部今天公布民國106年十大死因，其中癌症連續36年居首位，死亡人數首次突破4.8萬人，占總死亡人數28%，創史上新高。

根據衛福部統計，106年共有17萬1857人死亡，比前一年減少561人、降幅0.3%，男性死亡人數為10萬1686人，女性為7萬171人。

統計指出，106年十大死因依死亡率排名依次為：（1）惡性腫瘤、（2）心臟疾病、（3）肺炎、（4）腦血管疾病、（5）糖尿病、（6）事故傷害、（7）慢性下呼吸道疾病、（8）高血壓性疾病、（9）腎炎和腎病症候群及腎病變、（10）慢性肝病及肝硬化，和去年排序相同。