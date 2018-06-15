端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

台灣部分家庭每逢傳統節日會進行祭祀，網友媽媽們分享端午節拜拜規矩多，若沒事先了解還真不知該怎麼拜！到底該簡單拜就好，還是要準備豐富祭品？從冰箱拿出的粽子能否直接拜？家中有人過世不能拜？以及為何還要準備長豆、茄子？看看BabyHome媽媽網友們怎麼說。

簡單拜

「我是準備2樣菜、一碗飯跟粽子祭拜。」

「我媽說準備幾顆肉粽拜就好，心誠則靈！」

「我媽每年的端午只有拜粽子和準備金紙，不過記得還是要有三杯水酒跟筷子。」

「我們這裡的習俗是拜粽子跟鹼粽，再加一鍋麵就可以了！」

豐富拜

「我們是一大早就先用鹼粽、桃子李子拜神明；中午11點的時候再拜祖先，準備8～10樣菜再加上肉粽；拜祖先的同時也要拜地基主。」

「婆家的習慣是第一天整天大拜拜，晚上還要拜天公，另一天進香拜廟， 但是好像沒看我婆家拜地基主。」

「神明要拜鹼粽、素粽，拜完後再拜祖先。祖先要拜肉粽、葷菜、水果、紙錢。地基主可跟祖先同時拜，在廚房前擺個小桌，準備粽子、一碗飯、雞腿、滷蛋、紙錢，拜拜時間都是正午前，其實只有一個重點，心誠則靈。」

粽子只要是熟的，不用退冰就能拜？

「要蒸過，拜拜的供品要是熟食。」

「我是都有蒸，因為拜完剛好當午餐吃。」

「不能拜冰的啦！可以拜熱好但是放涼的。」

家裡有人過世未滿1年，端午不能祭拜、也不能包粽子？

「我娘家及婆家的習俗是喪家不能包粽子，婆婆往生那年端午，有娘家要送婆家粽子的習俗，婆家收到時要回送砂糖或冰糖，包裝上要貼一張紅紙表示吉利。」

「公公數年前往生，隔年端午節婆婆沒準備粽子拜拜，還是問長輩或親戚較妥當。」

「南部家裡有人過世，一年內家裡所有節日都不能祭拜，包括端午、七月半、中秋、農曆年。」

「我奶奶年初過世，我媽說她可以一年都不用拜拜了。」

「我聽到的說法是可以在節日的前一天拜。」

粽子不能當禮物送人？

在台灣禮俗中，喪家不能炊粿及包粽，必須要等人送，因此端午期間若送親友這些食物，等於隱喻對方是喪家。假如真的收到粽子，可以象徵性付個小錢，代表是購買之物而非受贈，來化解心理上的忌諱。

另有網友分享，若要送粽子給他人，「避免送整串粽子即可，可送單顆，或把粽提（提粽子的繩頭）剪掉。」

端午節還要準備長豆、茄子跟瓠瓜？

有媽媽在BabyHome討論區提到「婆婆端午節拜拜準備的菜色和平時拜拜很不一樣，特別買了長豆（ 豇豆）、茄子。」長豆與茄子在民間傳統習俗上俗稱「午時菜」，閩南語俗諺就有「食菜豆食至老老，食茄人較會超騰」的說法，指吃了午時菜讓人精力充沛、長命百歲。

部分客家人在端午節不僅吃粽子，也有吃「吃長豆炒茄子」的習俗，祈求長壽；此外，茄子的客語發音是「咬」的意思，由於端午時節蚊蟲增多，吃茄子有「夏天就不會被蚊子咬」的意涵在內。

除了長豆與茄子外，端午節的當令蔬果食材還有瓠瓜、桃子、李子，民間也有「吃瓠瓜會富貴、吃桃李子孫綿延」的說法，因此端午拜拜時，供桌上多會出現這些帶有吉祥意義的供品或將其直接入菜。

最後，若你還在煩惱端午拜拜要準備哪些菜色，可以參考BabyHome媽媽們的「端午拜拜菜色大全1、2」，讓拜拜更順利省時。

【延伸閱讀】

●營養師告誡！不能同時下肚的NG食物搭配

●【端午節】北中南粽子好店大集合！開吃啦！