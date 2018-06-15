親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

日本發布颱風 台灣不跟進非頭一遭！氣象局說明原因

南韓百里侯選戰圖解：文在寅狂勝的理由？

中研院新發現 助化療藥直抵癌細胞

2018-06-15 10:26聯合報 記者羅真╱即時報導

為避免化療藥物到達腫瘤前流洩、引發全身毒性，中央研究院研發一種化學方法，能有效使化療藥穩定保留在奈米微脂體內，一路直達癌細胞再釋放，能降低對人體正常細胞的傷害，也有望增加投藥劑量去殺害癌細胞，研究成果已於上月登上國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

中研院生物醫學科學研究所研究員羅傅倫說明，大部分的化療藥物在抵達腫瘤前會漏，這是因為作為化療藥物載體的奈米微脂體，是由雙層磷脂質所組成的囊體，但多數化療藥物是親脂性分子，因此藥物往往在奈米微脂體藥物積聚在腫瘤前，就從載體洩漏出來，到達腫瘤時會降低治療效果，漏出的高毒性的藥物也會傷及其他正常細胞。

研究團隊發現一種簡單的化學方法，可產生穩定的奈米微脂體，且猶如開關，能先將化療藥穩定鎖在奈米微脂體內，到達腫瘤再釋放。

羅傅倫說明，透過酵素反應可觸發糖苷化學開關，首先化學開關連結在抗癌藥物上，促使抗癌藥物轉換成脂質穩定態，主動穿透並裝載到奈米微脂體中，之後於微脂體核心內鹼性環境中轉換成水相穩定態，促使抗癌藥物穩定保留在微脂體內，直達癌細胞。

裝載抗癌藥物的微脂體進入癌細胞後，酵素反應觸發化學開關會被細胞內的酵素催化，進而選擇性釋放出抗癌藥物。研究團隊進一步讓帶有人類乳腺癌腫瘤的小鼠，接受裝載此種化學開關的抗癌微脂體藥物後，且增加藥物劑量，結果發現，7隻老鼠中有6隻腫瘤消失，而沒有明顯的毒性副作用。　

羅傅倫表示，除了人類乳腺癌細胞，目前著眼於胰臟癌、大腸癌合併肝轉移的治療方法，並以此方法合成有效的抗癌微脂體藥物，降低化療藥的副作用，未來進一步透過小鼠實驗研究，建立抗癌新平台。

抗癌腫瘤奈米

相關新聞

移動的海上樂園2018郵輪新玩法！

2018-06-15 10:44

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

十大癌症死因 乳癌增加人數最高

2018-06-15 11:27

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

106年癌症奪命4.8萬 史上新高

2018-06-15 10:45

油價攀升 下週汽柴油每公升恐漲0.2元

2018-06-15 10:27

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

教育理念一致 趙效賢擔任聯合報教育事業部顧問

2018-06-15 07:56

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

降雨增多 各地空品普通至良好

2018-06-15 05:01

非聽不可／淺談燒傷

2018-06-15 01:00

健康你我他／吃對食物 過對生活 骨頭壯壯

2018-06-15 00:05

三總策略聯盟診所揭牌

2018-06-15 00:05

引進日本經驗 樂齡網推廣輔具租賃

2018-06-15 00:05

名醫經驗／壯年肝衰竭 大愛肝助重生

2018-06-15 00:05

台中直航東京 「外溢效應」吸客

2018-06-14 23:45

壓力大夜夜磨牙 她牙齒全磨平 一喝冰飲就酸得不得了

2018-06-14 23:44

端午連假 北宜國道客運及轉乘優惠

2018-06-14 23:36

桃青新創力 鄭文燦：能讓「蝦皮變身龍蝦」

2018-06-14 23:28

保住胎兒切腫瘤 手術創全球首例

2018-06-14 23:23

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

久咳不癒要注意！ 小心罹患「菜瓜布肺」

2018-06-14 22:46

亞太區世界巧克力賽 9月在台灣舉行

2018-06-14 21:44

電動公車僅3.1％難達標 交部檢討汽燃費用途

2018-06-14 21:20

董陽孜落筆吹墨字字獨特 金玉良言氣勢磅礡

2018-06-14 20:20

「蜜」境大曝光 泰山仙草蜜新包裝帶你遊台灣

2018-06-14 20:12

睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11

端午連假不塞車 多利用台61西濱

2018-06-14 20:08

「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16

高齡社會新需求 這項產品可以用租的

2018-06-14 19:00

直飛東京！華信航空台中—東京6/14首航

2018-06-14 18:44

影／大雨將來襲 南部稻農搶收稻米

2018-06-14 18:21

全聯「最大冰箱」在北部！ 直擊五股生鮮處理中心

2018-06-14 18:03

部分藥物增加跌倒風險 長者服藥須注意

2018-06-14 17:47

脊椎骨折致癱瘓 醫師建議長輩勇於接受脊椎手術

2018-06-14 17:18

中進中出！華信航空台中飛東京開航8,300元起

2018-06-14 16:54

全球首例！達文西手臂切孕婦肌瘤 足月產男嬰創奇蹟

2018-06-14 16:27

航發會：盼創造更彈性的無人機場域

2018-06-14 14:58

呼吸急促乾咳菜瓜布肺找上門

2018-06-14 14:54
看更多

熱門文章

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

專家：熱低壓恐成颱 這些地方注意豪大雨

2018-06-14 14:18

夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52

林靜儀澄清：自己並非十多年都用湯匙喝珍奶

2018-06-14 16:24

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

熱低壓逼近！雨神到雲林 中南部宜花東戒備

2018-06-14 13:54

租約只到8月底！知名龍蝦堡買1送2現省500元

2018-06-14 18:23

珍奶怎麼喝？「歐巴桑」拍教學影片爆紅

2018-06-14 11:40

5歲女孩被丟在遊樂場 早熟回「不想吵媽媽逛街」

2018-06-14 11:35

用湯匙吃珍奶 義美捲心酥替代？老總：可能30秒就軟

2018-06-14 17:22

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34

媒體拿珍奶搭配湯匙與吸管要林靜儀示範使用

2018-06-14 16:04

15年名店 馥臨港式火鍋宣布將結束營業

2018-06-15 09:43

今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00

招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13

吸管風波後首露面 林靜儀：盼好好宣導政策

2018-06-14 18:01

全聯「最大冰箱」在北部！ 直擊五股生鮮處理中心

2018-06-14 18:03

「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

美味智能兼具 日本迴轉壽司「壽司郎」首店明開幕

2018-06-14 18:53

好市多保健食品塑化劑超標？ 食藥署：衛生局前往了解

2018-06-14 13:30

星展飛行世界卡 海外每刷15元即累積1哩

2018-06-14 12:09

董陽孜「金」句寫人生 縮小自己收穫反而最大

2018-06-15 03:44

夏季旅遊攻略 一張圖教你玩遍全台

2018-06-14 14:52

睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11

義式甜點COVA推早午餐 鹹甜點吃到飽680元起

2018-06-14 17:19

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

暑假打卡新熱點！巨大剉冰、自由女神現身OUTLET

2018-06-14 16:20

全球首例！達文西手臂切孕婦肌瘤 足月產男嬰創奇蹟

2018-06-14 16:27

台中直航東京 「外溢效應」吸客

2018-06-14 23:45

李晶晶、鍾瑤首度同台烙英文 都為崑崙金橋表

2018-06-14 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top