中研院新發現 助化療藥直抵癌細胞

2018-06-15 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為避免化療藥物到達腫瘤前流洩、引發全身毒性，中央研究院研發一種化學方法，能有效使化療藥穩定保留在奈米微脂體內，一路直達癌細胞再釋放，能降低對人體正常細胞的傷害，也有望增加投藥劑量去殺害癌細胞，研究成果已於上月登上國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

中研院生物醫學科學研究所研究員羅傅倫說明，大部分的化療藥物在抵達腫瘤前會漏，這是因為作為化療藥物載體的奈米微脂體，是由雙層磷脂質所組成的囊體，但多數化療藥物是親脂性分子，因此藥物往往在奈米微脂體藥物積聚在腫瘤前，就從載體洩漏出來，到達腫瘤時會降低治療效果，漏出的高毒性的藥物也會傷及其他正常細胞。

研究團隊發現一種簡單的化學方法，可產生穩定的奈米微脂體，且猶如開關，能先將化療藥穩定鎖在奈米微脂體內，到達腫瘤再釋放。

羅傅倫說明，透過酵素反應可觸發糖苷化學開關，首先化學開關連結在抗癌藥物上，促使抗癌藥物轉換成脂質穩定態，主動穿透並裝載到奈米微脂體中，之後於微脂體核心內鹼性環境中轉換成水相穩定態，促使抗癌藥物穩定保留在微脂體內，直達癌細胞。

裝載抗癌藥物的微脂體進入癌細胞後，酵素反應觸發化學開關會被細胞內的酵素催化，進而選擇性釋放出抗癌藥物。研究團隊進一步讓帶有人類乳腺癌腫瘤的小鼠，接受裝載此種化學開關的抗癌微脂體藥物後，且增加藥物劑量，結果發現，7隻老鼠中有6隻腫瘤消失，而沒有明顯的毒性副作用。

羅傅倫表示，除了人類乳腺癌細胞，目前著眼於胰臟癌、大腸癌合併肝轉移的治療方法，並以此方法合成有效的抗癌微脂體藥物，降低化療藥的副作用，未來進一步透過小鼠實驗研究，建立抗癌新平台。