水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



天氣熱讓人食慾不振，熱到吃不下正餐，拚命灌冷飲，或吃水果餐取代，結果體重不減反增。25歲蘇姓女天天一碗黑糖剉冰取代午餐，晚餐吃水果餐，不碰澱粉，結果爆肥3公斤。

開業中醫師蔡蕙君建議，怕胖民眾應避免吃冰品，水果最好在白天吃，吃寒涼類瓜果也可多喝薑湯補陽氣，也可多利用洋蔥、海帶與豆腐減重。

蘇姓女子說，她平時睡到快中午起床，熱到吃不下飯，都吃黑糖剉冰當午餐，晚餐就吃西瓜等夏天盛產的水果，以為不碰澱粉、油膩，可順便減肥，不到一個月暴肥3公斤，全身水腫、痛經、又易疲倦。

中醫師蔡蕙君說，吃冰易瞬間降低腸胃溫度，身體自動囤積脂肪，造成肥胖，挫冰上的糖水每份熱量至少60大卡，加上芋圓、粉粿、紅豆等配料高糖、熱量破表，一碗冰熱量超過3百大卡，比正餐還高。

她指出，水果當晚餐，含糖、熱量都不容小覷，宜控制份量，最好在白天吃。瓜果類除了木瓜、南瓜性溫和，其他多屬寒涼，也易造成代謝變慢、脂肪屯積腹部；熱性水果如荔枝、榴槤、龍眼，應避免連續食用。

中醫師蔡蕙君說，洋蔥膳食纖維含量多，可保護心血管健康，熱量相當低，每100公克約只有30到40大卡，海帶具有軟堅散結、祛濕止癢、化痰平喘、祛脂降壓、通便排毒、防止肥胖等，還能穩定血糖，豆腐可減緩脂質的吸收與合成，預防提早老化等，可涼拌，也可合煮成味增湯。

中醫師蔡蕙君說明，冰品、寒涼食物如苦瓜、小黃瓜，以及過甜水果，都是減重地雷食物。記者趙容萱／攝影 分享 facebook