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兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正籠罩高雄上空

是學霸更是飛霸 「航母飛行員」為何比當太空人還難？

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局副局長鄭明典指出，現在熱帶性低氣壓正在高雄上空，雖然強度沒增強，但是降...
中央氣象局副局長鄭明典指出，現在熱帶性低氣壓正在高雄上空，雖然強度沒增強，但是降雨能力還是不弱，在室外要小心。圖／翻攝自鄭明典臉書
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中央氣象局副局長鄭明典在臉書指出，現在熱帶性低氣壓正在高雄上空，雖然強度沒增強，但是降雨能力還是不弱，在室外要小心。

氣象局持續發布豪雨特報，熱帶性低氣壓影響，今天屏東地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨發生，台南、高雄、台東（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、台中市山區及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

大豪雨地區：屏東縣。

天氣風險公司總經理彭啟明臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天在台灣西南方發展的熱帶性低氣壓，到目前為止尚未發展成為颱風，緩慢地往高屏附近接近，由於太過接近台灣陸地，發展條件受到抑制，整個中心環流開始擴大，中心有沒有登陸的意義不太大，預期今天將越過中央山脈往東移動，而南部普遍有較強風勢，高雄上午7、8時都還有平均風4級，陣風8級的強陣風，不是說非常大，也都沒有到達停止上班上課標準，但和過去一陣子相比還是偏大的風速，還是要多留意。

彭啟明表示，由於這低壓帶動對流雲系北上，今天南部還是持續有雨勢，氣象局還是針對台南、高雄、屏東及台東發布豪雨特報，尤其屏東和高雄附近，累積已經200、300毫米，台南超過100毫米，宜蘭山區雨勢較大，超過200毫米，其他各地都不超過100毫米，而且都是最大降雨，多數地方都是有雨勢而已，例如台北陽明山有50毫米，其實市區有雨勢都不大多。今天大致上是這波系統最強的時候，隨低壓系統東移，預計晚上開始會逐步緩和，南部的降雨會趨緩。

由於整個西南風仍持續，南海上還有水氣，彭啟明表示，但發展方向往巴士海峽附近東移，並未直接影響台灣，只有邊緣接近。預期端午假期間的天氣，南部還是比較容易有雨，但不會像這兩天那麼明顯，山區容易有雨勢，其他各地都是多雲偶陣雨的類型，預期未來幾天午後陣雨的機會也增加。

彭啟明表示，雖然大致上仍穩定，但還是要留意南海上的中小尺度對流系統發展或是低壓的生成，有可能接近台灣附近，這只能靠發生時的監看來滾動式預警，接近台灣時提醒準備。這和傳統上的氣象預測不同，也因為於此，有時氣象預測上降雨的可能性會拉高，會讓人感覺降雨機率那麼高，怎麼沒下雨的感受，其實每天是偶有陣雨型態，山區較多。

預期整體環境要改變，由目前潮濕的西南風主導，要明顯轉換可能要等到端午過後下周三、下周四以後了，太平洋高壓有機會逐漸接手，轉為夏季天氣。

彭啟明表示，這次因西南風強風軸偏折超過100多公里，讓降雨不如原先預期多，這也讓許多水資源預期的進帳大打折扣，未來幾天如果不夠多，就真的要等颱風來，接下來會是相當嚴峻的挑戰。

氣象局持續發布豪雨特報。圖／氣象局提供
氣象局持續發布豪雨特報。圖／氣象局提供
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目前淹水警戒地區。 圖／翻攝自水利署防災資訊服務網
目前淹水警戒地區。 圖／翻攝自水利署防災資訊服務網
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彭啟明豪雨氣象局天氣動態

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