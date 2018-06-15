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豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，熱帶性低氣壓影響，今天屏東地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台南、高雄、台東地區及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、台中市山區及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

大豪雨地區：屏東縣。

熱帶性低氣壓今天凌晨2時在台灣西南部近海，向東北東移動，時速15公里，預計今晨中心將進入高雄、屏東一帶；高雄、屏東及恆春半島沿海地區已出現9到10級強陣風。在巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻特別注意；一旦發展為颱風，氣象局有發布颱風警報之可能，注意最新氣象資訊。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天仍受熱帶性低氣壓影響，南部、東南部受影響最大，中部偶有較大降雨，其他地區則有短暫雨，影響相對較小，待熱帶低壓進入東側海面，花蓮、宜蘭的降雨也會增多。

明天起恢復成梅雨鋒滯留台灣附近，再加上西南氣流，天氣不穩定，局部地區仍有豪雨發生的機率。吳德榮指出，但降雨方式對各地而言，並非同時、也並非連續下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至於岀現空檔。而在其中發展的中、小尺度對流系統是會帶來劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等；若此類對流系統呈現滯留狀態時，就會在該地產生大量降水；在山區，就會帶來坍方、落石、土右流；在平地，就會造成低漥地區的淹水。

至於中、小尺度對流系統將在何時何地被激發，他說，超過目前模式模擬的能力，必須等時間更近的模擬，同時運用遙測如雷達、閃電、衛星資料輔助，才有可能預測，所以一定要隨時注意氣象局的特報。

這次滯留鋒伴隨西南氣流的大氣型態，能延續多久？他表示，直到下周一仍未有明顯改變；下周二起至下周四滯留鋒逐漸北移，西南氣流漸減弱，天氣稍緩和，但是在迎風面仍會帶來降雨。愈接近模擬的末期，不確定性愈大，應再持續觀察。

氣象局說，今天熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上發生的機率。

下周一前受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，但仍有降雨空檔，這段期間外出要攜帶雨具，另外也要留意鋒面上強對流的發展，當強對流影響時，常伴隨著瞬間大雨、強陣風及雷擊等現象，注意安全，低窪地區慎防積水，也呼籲這段期間避免前往山區、溪邊、海邊活動；另外，適逢大潮，也請沿海地區的民眾注意潮位的變化。

下周二至下周四鋒面逐漸北抬至台灣北部海面，但仍受西南風影響帶來南邊水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有小範圍降雨；氣溫方面，隨著降雨稍微緩和，高溫有回升趨勢。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／翻攝自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／翻攝自氣象局網站
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豪雨氣象局西南氣流

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