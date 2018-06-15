降雨增多 各地空品普通至良好

2018-06-15 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天受熱帶性低氣壓影響，台灣南部及東南部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，環保署表示，受降雨洗除作用及風速增強影響，空氣品質逐漸好轉。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級，離島地區仍須留意境外臭氧移入造成高濃度；北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。