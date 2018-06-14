一張圖表看新住民二代國中生占比創新高

2018-06-14 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



教育部最新統計，106 學年新住民子女就讀國中、小學生總人數為18 萬1,301人，較上學年減少1 萬5,286 人，減幅為7.78%；其中國小學生10 萬7,407 人，減1 萬3,023 人，減幅10.81%，主因自九十年代中期以來，國人與東南亞居民婚配情形趨減，遞延反映至國小新住民子女數減少所致。

新住民二代就讀國中7 萬3,894 人，年減2,263 人或減2.97%，首見反轉下滑，但占比11.31%卻是創新高，等於每9個國中生當中，就有1個是新二代。

教育部指出，隨國人生育率持續降低，近10 年來台灣國中小學生自96 學年之270 萬7,372 人逐年遞減至106 學年之179 萬9,952 人，但新住民子女學生數卻反自10 萬3,587 人增為18 萬1,301 人，占比率由3.83%上升10.07%。

以國小學生數觀察，96 學年為175 萬4,095 人，逐年遞減至106學年之114 萬6,679 人，平均年減幅為3.46%，但新二代學生數則由9萬959人增為10 萬7,407 人，比率亦自5.19%上升至9.37%；另外，國中生10 年來減30 萬人，新二代學生數則自1 萬2,628 人激增至7 萬3,894人，比率則自1.32%上升為11.31%。