端午連假 北宜國道客運及轉乘優惠

2018-06-14 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



因應端午連假，台北區監理所宜蘭監理站昨表示，國道客運與轉乘都有優惠，台北往返宜蘭班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘；蘇澳警察分局評估，蘇花改在連假首日、收假日可能會壅塞，公路總局第四區養護工程處設螢光標誌引導，路口也有員警引導車流。

宜蘭監理站指出，為鼓勵民眾連假搭乘公共運輸，端午節連假國道客運票價及轉乘都有優惠措施，票價優惠自今天0時起到6月18日24時，全台14家業者、86條國道客運路線配合，平均優惠額度為原價85折，宜蘭地區有10條國道路線推此優惠，轉乘優惠則是搭乘國道客運或台鐵轉乘在地客運，使用電子票證可享轉乘一段票或基本里程免費。

此外，為紓解國道5號壅塞，宜蘭監理站說，多項公共運輸有優先通行措施，如國5北上宜蘭-頭城大客車通行路肩，及主線、匝道儀控措施搭配大客車專用道，大客車尖峰時段旅行時間平均約節省30到40分鐘。

另，宜蘭監理站建議，往返台北與花蓮除鐵路直達外，也有鐵公路聯運服務可供選擇，乘客可洽葛瑪蘭、首都、國光及大都會等4家客運公司，或向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車至花蓮。

端午連假，宜蘭縣蘇澳警察分局評估，連假第一天、第二天清晨到中午時段，南下車流可能造成蘇花改道路、蘇花公路壅塞，假期倒數第二天下午因北上車流集中，使蘇花改、蘇花公路、國5蘇澳交流道等北上路段壅塞回堵，建議用路人避開尖峰時段，或多利用鐵路火車公共運輸。

因應台9線蘇澳北上國5路段可能壅塞回堵，公路總局第四區養護工程處設「替代路線螢光黃標誌」，分局規畫路口警力引導車流。