熱帶性低氣壓 14日晚至15日晨登陸高屏

2018-06-15 05:13 中央社 台北14日電



中央氣象局今天晚間發布熱帶性低氣壓特報，指出熱帶性低氣壓目前位在台灣西南部近海，向東北東移動，預計今晚至明晨間中心將進入高雄、屏東一帶，提醒民眾注意。

氣象局表示，高雄、屏東及恆春半島沿海地區已出現9到10級強陣風，請注意，在巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻須特別注意。

氣象局補充，一旦熱帶性低氣壓發展為颱風，可能發布颱風警報，提醒民眾隨時注意氣象局發布的最新氣象資訊。