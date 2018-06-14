台中直航東京 「外溢效應」吸客

台中市長林佳龍（左四）昨搭台中飛東京的首航機抵達日本，與石虎家族玩偶與藝人小胖，一同宣傳台中花博。 記者張明慧／攝影 分享 facebook 國人旅日人次每年多達456萬，與日人來台的189萬人次差距達260多萬。「台中─東京」直航班機昨天開通後，每日對飛一班，旅行業者表示，此航線將有「外溢效應」，除有助於台中觀光業，中彰投苗及雲嘉南也會受惠。

「台灣台中─日本東京」昨起直航，台中市長林佳龍（第一排左二）搭首班機飛抵日本宣傳花博。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

華航昨天也透露7月購入新機，會撥部分180人次的大型機飛行此重點航線，旅行業規畫跨中彰投苗與雲嘉旅程「吸客」。

陸客因兩岸關係緊張，來台人數大幅縮減，近2年旅行業、餐飲和飯店等觀光業者慘兮兮，目前東南亞來台遊客有限，仍以日本為主要市場。台中市觀光旅遊局長陳盛山指出，日本關東地區有4千多萬人，台中與東京直航線打開後，可望引入更多日本觀光客。

華信台中-東京航線於6月14日正式啟航，是台中唯一直飛日本東京的航空公司。 圖／華信航空提供 分享 facebook

第一班台中飛東京的直航班機昨天起飛，機上空服員穿上印有花卉圖樣的圍裙服務；這架「花博專機」充滿花博吉祥物石虎或歐米馬的元素，搭乘旅客都很開心。

市長林佳龍指出，台中到東京直航，市府努力4年才達成，主因是成田機場起降早已滿載，很難搶到黃金時段；即日起中部地區旅客想到東京玩，可「中進中出」，華信航空每天早上7點30分從台中起飛，東京到台中則下午1點起飛。

華信航空台中．東京航線昨天正式首航，成為東京自由行的新選擇。 圖／華信航空提供 分享 facebook

林佳龍說，「中進中出」模式確立，近年日本旅客在台中市住宿人次已逐年成長，台中國際機場與名古屋機場也締結姊妹機場，中彰投、雲嘉南與苗栗組成7縣市觀光聯盟，未來將持續以台中市為基地拓展觀光。

旅行業者認為直航將刺激中部旅遊市場，旅遊商業同業公會全聯會副理事長鄭生昌說，日本遊客有「到定點後就不愛移動」特性，以往集中北部旅遊，這次以花博為引子，規畫幅射性如南投日月潭、嘉義故宮南院和苗栗南庄等行程。

華航董事長何煖軒、華信航空總經理曹志芬、台中市長林佳龍及貴賓們參加兩地首航剪綵儀式。 圖／華信航空提供 分享 facebook

華府旅行社總經理廖泳淀表示，台中的彩虹眷村、宮原眼科、高美溼地甚至寶覺寺都是日客超愛景點，已趁此與日方推介會設計旅程中。林佳龍也說，高美溼地已被日本網路票選為一生必遊景點，最近整治成功的綠川彷若小京都，還有日本建築師的代表鉅作台中國家歌劇院，有「明治溫泉」之稱的谷關溫泉區及小吃美食，都對日本客有吸引力。