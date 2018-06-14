保住胎兒切腫瘤 手術創全球首例

2018-06-14 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



鐘姓女子（左）懷孕時劇烈疼痛，才發現有子宮肌瘤，所幸經達文西手術切除後，順利生下健康寶寶「小飯糰」。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

33歲鐘姓女子懷孕16周時，突感下腹劇烈悶痛，緊急轉送亞東醫院急診，診斷疑似卵巢扭轉或子宮肌瘤扭轉，婦產部醫師莊乙真以達文西機器手臂切除掉一顆約5.5公分、黏在子宮外層扭轉三圈的肌瘤，並順利剖腹生下2900公克健康男嬰。

「這應是全球第一例！」莊乙真表示，全球醫學文獻上，孕期動子宮手術成功繼續懷孕，足月生下小孩僅200多例，而這次以達文西機器手臂開刀、病人繼續懷孕，足月生下案例，更是以往都未曾見過。

莊乙真解釋，一旦肌瘤危及孕婦安全，且影響到胎兒發育，過去產科醫師通常會選擇以手術引產，拿掉胚胎來保住媽媽的子宮，以保留日後懷孕的機會。

子宮肌瘤是婦女最常見的良性疾病，30歲以上婦女有將近20%的機率 ; 40歲以上更有40%有子宮肌瘤，尤其很少會出現症狀，病人往往不知道自己有子宮肌瘤。

莊乙真表示，手術最主要的風險是孕婦恐會流產，肌瘤本身就是由子宮提供養分，因此懷孕時，等於肌瘤會與小朋友搶營養，手術中要把肌瘤拿掉又不要影響到小孩，這是最難的部分。

莊乙真也提醒，懐孕後子宮變大、又有羊水，從肚皮外做超音波，不容易看到肌瘤，婦女計畫懷孕前，應該都要做婦科超音波，避免懷孕後才發現肌瘤，孕期中動或是不動手術，都是大難題。