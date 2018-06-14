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電動公車僅3.1％難達標 交部檢討汽燃費用途

2018-06-14 21:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

行政院長賴清德去年底宣布「空氣汙染防制行動方案」，2030年公共運輸大巴士將全面電動化，全台1萬241輛公車將全面更換為電動車，但目前全台全台電動大客車僅317輛，占比3.1％，業者質疑國內產能不足、購車補貼不明確，恐難達標。交通部表示，運研所將提報「整體電動大客車發展計畫」報行政院爭取預算，並檢討汽燃費徵收制度及用途，除現行用於道路養護、交通安全，也考慮推動公共運輸，但目前仍在研議、尚無時間表。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今舉辦「電動大客車運行經驗與發展趨勢」高峰論壇。理事長李博文表示，若要達到2030年公車全面電動化，業者每年必須增加850輛電動大客車，但近年客運業者透過新闢路線汰舊換補助新購電動大客車，發覺使用並不理想，加上購車補貼不明確、國內電動車製造產能及維修品質不足、經濟部附加價值率地規定仍有疑慮，業者對電動大客車仍抱持觀望態度。

交通部路政司長陳文瑞表示，電動大客車有購置成本高、續航力較低級電池衰退等問題需要改善，公路總局已針對獲補助購置電動大客車的業者，了解車輛運行狀況、未來營運模式等了解問題，針對補助不足部分，也已請運研所提出整體電動大客車發展計畫，將報行政院爭取資源。

陳文瑞表示，目前公共運輸預算來自每四年一期的公路公共運輸計畫，運研所也正在研議檢討汽燃費徵收制度。陳文瑞解釋，汽燃費目前是隨車徵收，但近年各界有提出隨油、隨里程徵收，運研所正在對此檢討，此外，運研所徵收後運用途徑，現都用於道路養護、交通安全，未來是否納入補助大眾運輸，運研所也一併再檢討，讓經費來源制度化，但這期公路公共運輸補助計畫到2020年，汽燃費檢討仍在研議階段，尚無時間表。

港都客運董事長賴文泰分析，電動車價高主因是電池成本太高，電池配置愈多雖然續航力會增長，但購置成本增加、車輛愈重、用電營運成本也愈高，根據現行公路公共運輸補助作業要點，電動公車汰舊換新503.8萬元、柴油公車汰舊換新223.6萬元，電動公車獲補助後不具明顯財務優勢，且柴油公車仍在補助，也讓電動公車劣勢更為明顯。

賴文泰表示，3年來港都從2輛電動公車增加到55輛，若從車輛折舊來看，以電池8年壽命為生命週期，港都引進快充式電動車後可減少電池容量、降低成本，雖然每公里生命周期成本24.72元，較柴油車23.6元多出1.12元，但若獲得政府補助後，可具有較明顯財務效益，當電池價格走疊、柴油價格攀高，電動公車生命週期成本，就有機會比柴油公車低。

他認為交通部應儘速修訂補助方式、額度，讓電動公車比柴油公車句更明顯的財務效益，並協助充電站設置、簡化行政程序，才有可能達到全面電動化目標。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今舉辦「電動大客車運行經驗與發展趨勢」...
中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今舉辦「電動大客車運行經驗與發展趨勢」高峰論壇。記者侯俐安／攝影
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