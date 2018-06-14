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桃青新創力 鄭文燦：能讓「蝦皮變身龍蝦」

2018-06-14 23:28聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市政府青年事務局與新加坡Sea集團，協力舉辦徵才。市長鄭文燦(右十)、青年事...
桃園市政府青年事務局與新加坡Sea集團，協力舉辦徵才。市長鄭文燦(右十)、青年事務局局長顏蔚慈(右八)、Sea集團Head of Malaysia Howard Soh(左九)、台灣區負責人黃大維(左六)合作啟動儀式。 記者高彬原／攝影
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桃園市政府為拓展青年學子國際視野，昨天由青年事務局與新加坡Sea集團舉辦「桃園市政府 X 新加坡Sea集團頂尖結盟勇闖電商電競新世代」暨徵才說明會。市長鄭文燦宣布，雙方合作提供20個名額，9月免費至Sea集團新加坡總部以及印尼、泰國等分部體驗實習，協助年輕人深入了解新一代電子商務。鄭文燦同時指出，桃園青年具備豐厚的新創能力，期許桃園年輕學子能發揮所長，讓蝦皮變身龍蝦。

活動由市長鄭文燦、Sea集團馬來西亞區域負責人Howard Soh（蘇順王）揭開序幕。鄭文燦說，桃園有科技大學、亞洲．矽谷計畫、ICT產業及物流基地等條件，在電子商務方面有發展潛力。Sea集團是東南亞最大網路平台，在電競、電商及行動支付地位領先，透過這項合作計畫，能讓桃園年輕人瞭解世界電商潮流並投入相關行業，也讓電競與電商產業在桃園落實。

桃園市府與新加坡Sea集團舉辦徵才，預計開出上百個職缺，招募包含賽事企劃、網頁設...
桃園市府與新加坡Sea集團舉辦徵才，預計開出上百個職缺，招募包含賽事企劃、網頁設計、社群行銷等員工，透過產學合作網羅青年學子勇闖電商電競新舞台。 記者高彬原／攝影
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青年局局長顏蔚慈說，桃園市政府向來重視培育青年人才，參加徵才活動的年輕人有許多是桃園在地大學生、校友，Sea集團現場釋出超過110個正職職缺，並安排專人與年輕人一對一交流，加強求職者了解Sea集團業務。關於徵才細節、海外參訪活動資訊可參考：https://career.garena.tw/programs-Taoyuan

蘇順王表示，在鄭文燦市長推動下，桃園的高中職或大專院校紛紛開設電競相關課程，Sea集團和桃園淵源深厚，集團旗下「蝦皮」今年要擴大在桃園的倉儲空間，提供消費者更好服務，集團也要分享東南亞豐沛資源，讓桃園學子在全球化的數位時代具備國際競爭力。

新加坡Sea集團台灣區負責人黃大維強調，集團關注青年就業與新創發展，加上看好桃園「亞洲．矽谷」是新創產業的重要發展據點，因此選擇桃園市成為跨國實習計畫第一站，提供桃園青年學子20個名額在東南亞地區實習，地點包括參訪新加坡、泰國與印尼等重點市場，讓台灣年輕人參與實作交流工作坊，深入認識當地電競與電商產業的發展特色。

電商鄭文燦新加坡

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