健康你我他／吃對食物 過對生活 骨頭壯壯

2018-06-15 00:05 聯合報 文╱巧思（基隆市）



骨頭健康，才能身體矯健，輕鬆維持身體健康及生活機能。 圖╱巧思提供 分享 facebook

不少親朋好友都有骨鬆的困擾，讓我有點擔心。而從未做過骨質疏鬆檢查的我，也很想知道自己是否符合標準。剛好公司今年的員工健檢有骨密度超音波檢測，我便速速報名，加入檢查行列 。

檢查當天，醫護人員在我腳踝、腳底塗抹潤滑液，再讓我站上一台儀器上，不消一分鐘，檢查數據便出現了。檢查結果我的骨質密度T值是0.13 ，經醫護人員判讀說我的骨質密度是正常的。

醫護人員另給每位檢查者一張衛教單，表單上羅列提醒及注意事項，如缺乏運動、有抽菸、酗酒或大量喝咖啡、喝茶習慣者，或高蛋白飲食者，或營養不良者，及長期處在壓力大的環境中的人，都是骨鬆的高危險群。另外，建議要多吃含鈣食物以確保有健康的骨本。

我特別留意衛教單羅列的含鈣食物如：起司、 乾紫菜、黑芝麻、黑木耳、油豆腐、豆皮、黃豆 、海菜、莧菜、芥藍菜、金針、豆腐、鮮奶、杏仁、香菇、雞蛋、豆乾、海帶及番薯葉等。

正好，這些都是我經常吃的食物。平常我習慣喝白開水解渴，鮮少喝咖啡或茶，更無抽菸、酗酒的壞習慣，生活作息正常，喜歡走路運動，自然遠離骨鬆高危險群。

我想，吃對食物及保持良好生活習慣很重要，骨頭才會壯壯。也唯有骨頭健康，才能身體矯健，輕鬆維持身體健康及生活機能，才能保有良好的生活品質。