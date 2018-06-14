曾撞出諾貝爾獎 科技部與歐洲核子研究組織簽備忘錄

2018-06-14 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



科技部次長蘇芳慶，今(14日)與歐洲核子研究組織(European Organization for Nuclear Research, CERN) 簽署雙邊合作備忘錄之新增附錄。透過這項簽署，台灣高能物理研究團隊將積極投入緊緻渺子線圈（Compact Muon Solenoid, CMS）與超環面儀器（A Toroidal LHC Apparatus, ATLAS）第二階段升級合作計畫，參與最尖端之國際高能研究。

歐洲核子研究組織CERN之大強子對撞機 (Large Hadron Collider, LHC) 的ATLAS與CMS實驗，分別匯集了約50國3000名研究人員從事最尖端的科學探索。科技部 (原為國科會) 於2000年規劃加入此二實驗，並於2002年完成簽署合作備忘錄，支持中央研究院團隊參與ATLAS計畫及臺灣大學與中央大學團隊參與CMS計畫。2009年LHC運轉後，旋即發現希格斯玻色子（Higgs boson），導致2013年諾貝爾物理學獎之頒發，為科學界之盛事。