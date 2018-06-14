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端午連假不塞車 多利用台61西濱

2018-06-14 20:08台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

高速公路局表示，這次端午只放3天，算是短假期，大約是平常交通量的1.5倍。圖／W...
高速公路局表示，這次端午只放3天，算是短假期，大約是平常交通量的1.5倍。圖／Wikimedia Commons
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3天端午連假想出遊，高速公路局教你如何避開壅塞路段！「今年有台61西濱快速公路，完整銜接新竹到彰化，大幅提升行車速度，」高速公路局交通管理組科長蔡明哲14日受訪時表示，台61北部往南，可從新竹西濱接國1彰化，南部往北也可從西濱接回國道

「這次端午只放3天，算是短假期，大約是平常交通量的1.5倍。」蔡明哲表示，車潮主要以旅遊和返鄉為主。16日以南下車潮為主，17日與18日以北返車潮為主，預估3天交通量分別是在118百萬車公里、120百萬車公里、110百萬車公里。雙向最大量在17日，南下返鄉最大量在16日68百萬車公里，北上是18日64百萬車公里。

台61銜接省時

「民眾到苗栗、台中路段不一定要走國道，可以開台61西濱快速公路，較省時，」蔡明哲表示，台61能完整銜接從新竹到彰化路段，大幅提升行車速度，北部往南可以從新竹西濱接國1彰化，南部往北也可以從西濱接回國道。相較於去年實施高乘載管制，今年除宜蘭地區之外，其他地方未實施高乘載管制。

高公局這次針對容易塞車的宜蘭地區的南下與北上都有實施高乘載管制，管制往前、後各1小時延伸，從下午3點至8點改為下午2點到9點。16、17日從上午7點至12點在南港系統到坪林實施，從17日到18日從下午2點到9點在蘇澳到頭城北上路段實施。預估南下最大量於16日2.1百萬車公里，雙向則是17日3.4百萬車公里，北上則是18日1.8百萬車公里。

避開尖峰時段

「前兩天壅塞路段主要是以南下車潮為主，在國1楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，」高公局呼籲，用路人盡量避開交鋒日的尖峰方向，民眾返鄉可多利用16日下午南下，北返可利用18日上午時段。若體力允許之下，16日至18日也可多利用0到5點暫停免收費時段上路。

短程可多利用省縣道，包括國1湖口至新竹南向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國3草屯至快官雙向等7條。至於長途旅次者，若國道主線壅塞時，建議改駛替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國3龍井至國1埔鹽系統南向、國1、國3新竹至彰化地區雙向等4條替代道路。高公局提醒民眾上路前，可利用1968 APP、「國5藍牙交通資訊推播」App查詢國道即時路況。

【更多精采內容，詳見

高乘載管制國道車潮

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