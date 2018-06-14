「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



3年前全聯以「經濟美學」的省錢哲學打中人心，成功拓展年輕客層，全聯今公布第一季蔬果消費習慣調查，發現30%年齡介於30至39歲的職業婦女是超市忠誠顧客，今年主打「吃多少，買多少，浪費少」概念搶攻生鮮及熟食市場，即日起祭出生鮮年中慶，滿額送點數。

全聯福利中心全台突破920間，近年以「你家的二廚」搶攻生鮮市場，打中職業婦女的心，全聯第一季蔬果消費習慣調查，針對30至65歲負責家中採購生鮮商品且一周在家下廚超過兩次的女性，發現購買蔬菜上，介於30至39遂職業婦女中有30%最愛去超市，而57%較年長多為家或退休女性仍習慣去傳統市場。水果方面，各年齡層女性都習慣去水果行或傳統市場。

近年全聯強打「你家的大冰箱」概念深植人心，近期則推廣「小份量、鮮度好」的一餐一盒概念，如挪威冷藏鮭魚、澳洲牛肩里肌牛排、小白鯧、紐西蘭小羔羊排等，份量落在2至4人分，不占冰箱空間。全聯行銷部協理劉鴻徵說，今年強調「吃多少，買多少，浪費少」概念，訴求帶有「買小份量，避免餐後剩食」的廣告一出還非常擔心業績，不過效果卻意外得好，這幾天較去年同期成長10%。

劉鴻徵說，年輕人在傳統市場購買肉品時，重量、份量較難拿捏，在超市則看得到、摸得到，因此特別吸引人。至於深受30至39歲職業婦女青睞的原因則是超市營業時間長、有產銷履歷、商品處理及促銷多。劉鴻徵表示，未來將加強發展熟食市場，包含滷味、冷盤、地瓜、茶葉蛋及玉米等，並從中打造明星商品。