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熱帶性低氣壓及外圍環流影響 各地慎防豪雨

2018-06-14 19:13聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

受到熱帶性低氣壓及外圍環流影響，中央氣象局表示，隨著熱低壓靠近，水氣帶不斷往上帶，下午到晚上隨著熱低壓或颱風靠近，降雨範圍將愈來愈廣，中南部、宜花東地區都有機會降雨，提醒民眾不可以掉以輕心，豪大雨威脅緩。

熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午...
熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午後也下起毛毛細雨，民眾紛紛穿起雨衣擋雨。記者陳柏亨／攝影
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熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午...
熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午後也下起毛毛細雨，有民眾撐起雨傘相互依偎過馬路。記者陳柏亨／攝影
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熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午...
熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午後也下起毛毛細雨，民眾紛紛穿起雨衣擋雨。記者陳柏亨／攝影
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熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午後也下起毛毛細雨。記者陳柏亨／攝影
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熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中央氣象局發布高屏等12縣市豪雨特報，台北街頭在午後也下起毛毛細雨，民眾紛紛穿起雨衣擋雨。記者陳柏亨／攝影
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