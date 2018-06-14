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高齡社會新需求 這項產品可以用租的

2018-06-14 19:00聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

家有長照需求者，政府雖補助輔具購買費用，但若出院暫時使用、或因身體狀況變化需要更換輔具者，購買輔具不算，此時，輔具租賃不失為一項好選擇。

樂齡網總經理張慶光表示，日本自介護保險制度實施以來，政府大力推動輔具租賃制度，主要是希望減少居家老人臥床率、增加獨立生活自理能力。台灣同樣面對高齡社會，若能推廣輔具租賃業務，讓民眾因負擔減輕而善用輔具，改善失能，便能有效彌補照護資源不足，延緩年長者進入長照領域。

樂齡網與擁有近20年介護經驗的日本FB介護集團台灣分公司亞洲福祉合作，將日本優質的輔具清潔及維護保養經驗帶到台灣，讓輔具使用者可以透過租賃，讓無力負擔高額費用的人，使用輔具改善居家品質、促進健康。

日本介護保險實施後，輔具租賃業務大幅成長，亞洲福祉與樂齡網合作，除引進與日本同等級的輔具清潔流程外，並在台中設立整備工廠，甚至聘請具日本輔具相談員資格的廠長到台灣駐廠管理。以輪椅來說，需經過三次消毒程序後再放入透明袋，分類保管，經過三階段的消毒作業及清潔維修後，輔具幾乎就像全新的一樣。

樂齡網（http://www.ez66.com.tw/）與亞洲福祉此次的合作也將引進三馬達電動床、及符合輕度、中度、重度患者使用的輪椅，未來也會依台灣的輔具需求，考慮引進更多元的輔具產品。

樂齡網加入輔具租賃行列，三馬達電動床也可出租。 圖／樂齡網提供
樂齡網加入輔具租賃行列，三馬達電動床也可出租。 圖／樂齡網提供
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