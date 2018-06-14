長榮海運開闢新航線 擴展亞澳服務網

2018-06-14 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮海運今天宣布，將與現代商船（HMM）以及美國總統輪船公司（APL）共同投船，聯營大陸至澳洲快捷航線（Central & South China – Australia Express Service，簡稱CAE），提供華中、華南主要港口直航澳洲三大港的周班服務。

這組定期航線將配置五艘4600 TEU（20呎標準貨櫃）左右的船舶，長榮投船兩艘，其餘三艘由HMM與APL提供，共同營運該航線。巡航一次共計35天，預計於八月中旬自寧波開航，靠港順序為：寧波、上海、鹽田、雪梨、墨爾本、布里斯班、寧波。

長榮指出，根據澳洲統計局（ABS）公布的數據顯示，澳洲經濟呈現穩定發展。另有分析指出，受惠於移民人口快速增加，不僅帶動當地住宅需求與消費能力，亦促進基礎建設的發展，進而提升貨量成長動能。

長榮表示，著眼於該地區的市場成長潛力，長榮配合客戶需求積極進行布局，該航線的開闢將亞澳服務網絡延伸至華南深圳地區，並提供華中地區每週三班的直航服務，為客戶提供更多航班選擇，縮短運送時間。