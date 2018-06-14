直飛東京！華信航空台中—東京6/14首航

2018-06-14 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華信航空新增日本東京航線！華信航空今天宣布，台中—東京航線於6月14日正式啟航，是台中唯一直飛日本東京的航空公司。華信航空台中-東京首航班機AE266上午07:30由台中機場起飛，12:00抵達東京成田機場；回程東京-台中AE267 當地時間13:00由東京成田機場起飛，15:50返抵台中機場，飛行時間為3小時30分。

為華信航空今天上午在台中機場舉辦首航儀式，華航董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙、華信航空總經理曹志芬、台中市長林佳龍、日本交流協會主任中杉元及台中航空站主任張瑞澍共同出席。

華航董事長何煖軒表示，華信航空開闢台中-東京航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。搭配華航從松山、桃園、高雄直飛東京航線，華航集團每周共有81班由台灣往返東京，航班最多、航網最密集，是國人赴東京搭機的首選。

華信航空董事長謝世謙表示，華信航空台中-東京具有指標性意義的航線，除方便中部地區民眾赴日旅遊，也希望搭載更多日本旅客到台中觀光旅遊。配合2018台中世界花卉博覽會於今年11月3日在台中盛大開幕，華信航空特別在東京首航班機佈置成花博機艙，機艙內頭墊紙、抱枕等侍應品，皆作一系列花博意象的活潑設計，讓首航旅客提前感受到花博的繽紛熱鬧氣氛。

何煖軒、曹志芬、林佳龍也搭首航班機前往東京，參加當地機場所舉辦的首航剪綵儀式，台北駐日經濟文化代表處駐日代表謝長廷也到成田機場接機及參加首航儀式。