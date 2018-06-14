睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



代謝症候群與睡眠過少的男性或睡眠過多的女性都有關聯。聯合報系資料照片 分享 facebook 睡太多或睡太少都有害健康！韓國首爾大學對13萬名40至69歲男女調查顯示，睡眠時間少於6小時，男性易有代謝症候群，若睡眠時間超過10小時，女性則易有代謝症候群和「好膽固醇」過低的現象。研究論文作者金博士表示，睡眠時數會影響人體的血脂、血糖，並存在男女間差異，韓國的代謝症候群盛行率高，肥胖者多，睡眠時間可能是成因之一。

根據《科學時報》報導，這項研究顯示，睡眠時間少於6小時，男性易有代謝症候群，女性則可能腰圍過大；若睡眠時間超過10小時，男性會有代謝症候群、過大腰圍、高血脂和高血糖，女性除了有和男性同樣的症狀外，還有「好膽固醇」過低的現象。研究的13萬名受試者中，約11%男性和13%女性睡不到6小時，1.5%男性和1.7%女性睡超過10小時。

「這項研究顯示睡眠時數和代謝症候群的關係，且男女有別。」金博士向《每日醫學報》表示，由腰圍上升、低「好」膽固醇、高血脂、血壓和血糖來判斷，只要符合上述其中三項，即可判斷患有代謝症候群。目前，韓國代謝症候群的盛行率分別是男性29%、女性24.5%，「韓國有這麼多代謝症候群患者，必須盡快找出原因改善，睡眠時間是可能因素。」

金博士表示，儘管睡眠時數和代謝症候群的生理機制仍未知，但許多可能的原因已有被報導，例如睡眠時間少於7小時會引發賀爾蒙增加，促進食慾和熱量吸收，或是減少基礎代謝，進而導致腰部脂肪堆積，造成肥胖。

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