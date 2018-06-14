影／大雨將來襲 南部稻農搶收稻米

2018-06-14 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



受到熱帶性低氣壓接近及西南氣流影響，屏東發布一級淹水警戒，佳冬地區一度發生淹水20公分的狀況，但現在憂心的是，恐怕還得防颱！氣象局表示，鵝鑾鼻西南方的熱帶性低壓系統，很可能成為今年第6號颱風凱米（Gaemi），而關鍵時刻就在今晚到明天上午，若成為颱風，氣象局就會發布海上及陸上警報。

憂心大雨傷稻，台南後壁稻農急忙搶割稻穀，從白天到晚上車輛一輛接一輛，就在乾稻穀的碾米廠外大排長龍，果然14日白天南部開始下起大雨。

受到熱帶性低壓暴雨襲擊，屏東佳冬一度水淹20公分，日雨量到下午5點，就超過190毫米，屏縣也來到淹水一級警戒，氣象局表示，包括台南高雄屏東，一小時時雨量都有5、60毫米以上，來到豪雨特報等級。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，「預估熱帶性低氣壓，在今晚到明天清晨就會上陸，這段時間我們會隨時觀察它的變化，如果增強為輕度颱風，氣象局就會發海上、陸上颱風警報。」

就算熱帶性低壓快速通過，但西南氣流帶來的威脅依然在，氣象局預估，週五下半天開始，東北部也會出現明顯雨勢。中央氣象局簡任技正伍婉華說，「大概在今晚到明天上半天，整個中部以南的地區，台東甚至花蓮地區，要特別留意降雨，那如果明天熱帶低壓系統離開台灣陸地，到達東方海面時候，東北部地區也會出現下雨現象。」

西南氣流再加上，還有低壓系統可能成形，到端午節前全台都屬於，有雨的不穩定天氣形態，氣象局提醒，民眾慎防瞬間強降雨，做好防災準備。