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清德沾醬油吃蕉 營養師說「阿蕉」這樣吃更好

2018-06-14 18:18聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

賴神發起「香蕉沾醬油」吃法，引發社會熱議，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，香蕉營養素豐富，100公克香蕉，鎂的含量超過蘋果的5倍，可以預防心血管疾病，裡頭的色胺酸可與血清素結合，幫助放鬆心情，被稱為「開心食物」，同步也能幫助腸胃蠕動，改善有便秘問題的長輩、孕婦。

香蕉產量過剩，蕉農喊苦，政府出手搶救，北醫附醫也響應，購買大量香蕉請院內同仁。蘇秀悅表示，香蕉是好水果，且柔軟易入口，富含鉀、鎂、色胺酸等元素，從離乳的嬰幼兒到百歲人瑞都適合食用。

但香蕉熱量高，一根香蕉約200公克，熱量卻有182大卡，相當於4分之3碗飯，若是正在減肥的民眾，別三餐統統都吃香蕉，董氏基金會營養組組長許惠玉表示，香蕉澱粉性很高，當正餐吃會過飽影響正常攝取其他食物的營養素，不過，很建議可以當早餐吃，香蕉雖然熱量高，但是吃「生香蕉」因寡糖含量高，不易引起腹脹。

・吃蕉傷「心」、傷「骨」？ 營養師闢謠

坊間流傳「空腹不能吃香蕉」，因為香蕉含有大量的礦物質鎂，會使血液中的含鎂量驟然升高，造成血液中的鎂鈣比例失調，引發心血管收縮造成心臟不適，蘇秀悅表示，人體本身就有調節機制，不可能因為空腹吃香蕉就造成心臟問題。

蘇秀悅表示，空腹吃水果，營養素的消化吸收還比較快速直接，但仍需視個人體質與腸胃功能而定，若是把香蕉當作早餐吃，建議可以同步搭配溫熱麥片粥，一併補充纖維，是很好的食用方式。

坊間也謠傳「吃香蕉對骨頭不好」，蘇秀悅說，香蕉中的磷、鉀、糖等元素，被誤傳會影響骨頭中的鈣吸收或造成神經肌肉失調，但上述說法沒有醫學根據，且香蕉所含的磷、鉀、糖等的量，還不足以對身體造成明顯影響。

網傳香蕉不能配牛奶或是優酪乳，恐會致癌？許惠玉表示，香蕉搭配牛奶或是優酪乳反而是好的，可以促進腸胃蠕動、消化，有些有長期便秘的民眾，這樣吃反而能夠改善便秘的情形，牛奶屬於好的蛋白質，更是幫助體內吸收好的營養素。

許惠玉表示，近期是香蕉的產季，若是不排斥吃香蕉，近期可以多吃一些，但仍建議每天五蔬果的原則，除了吃香蕉以外，也建議吃一些其他的水果，若覺得單吃香蕉太單調，也可以搭配好的油脂類食物，如堅果一起食用。

營養師分享香蕉搭配優酪乳、牛奶吃更加好。記者陳雨鑫／攝影
營養師分享香蕉搭配優酪乳、牛奶吃更加好。記者陳雨鑫／攝影
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香蕉北醫

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