全聯「最大冰箱」在北部！ 直擊五股生鮮處理中心

2018-06-14 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



「這是全國最大的冰箱，30門的大冰箱你們沒看過吧？」4年前全聯先生在廣告中以平實口吻緩緩說著，這一支「全聯大冰箱」大肚生鮮處理中心廣告，用「你家的大冰箱」帶領生鮮業績直線成長，去年再斥資20億於五股打造1,800坪生鮮處理廠，「全台最大冰箱」寶座換它坐，讓人信賴的背後有什麼堅持？全聯執行長謝健南今（6/14）親自展示介紹，北、中、南PC廠建置到位，全力搶攻生鮮事業。

全聯福利中心2008年起發展生鮮事業，董事長林敏雄、執行長謝健南及同仁靠著一股「傻勁」與「堅持」，為了維持食材鮮度品質、實惠平價，師承日本善美的生鮮超市技術，打造生鮮、蔬果處理中心，去年以20億在五股成立生鮮處理中心，號稱全台最大冰箱，這是全聯投資的第三座，另有台中大肚、高雄岡山兩廠供應中、南部生鮮，另有三座蔬果處理中心，共聘700位專人處理。

五股PC廠有地上6層、地下1層，除了生產區、凍藏庫，全區皆嚴格維持0℃，為了讓工作人員體感舒適，更引進日本「布風電石過濾管」，外表像襪套卻可以大幅過濾落塵、避免冷風直吹人員，更人性化。

謝健南指出，五股導入規模最大生鮮SORTER自動化系統，每小時處理6,000籃商品，一批最多可供應286間門市分派。全聯商品部生鮮中心採購課課長何德龍提到，五股廠引進6台高速薄切機，每台售價媲美一台500～600萬元賓士車，讓肉品維持5℃以下、全程多以刀處理，不經人手，品質控管嚴格，全台各廠共有20台，所費不貲。

全聯五股PC廠每日平均可處理13,000公斤肉品，豬肉、牛肉都有專人事先「去筋膜」，還特別選用日本進口吸水紙，除去多餘血水及油脂，讓肉更加保水緊實。