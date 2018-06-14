音樂鬼才盧廣仲 出任2018台灣美食展宣傳大使

2018-06-14 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



由台灣觀光協會主辦的年度美食盛會「2018台灣美食展」，將於8月10日至13日在台北世貿一館隆重登場，這次展覽由音樂鬼才盧廣仲出任宣傳大使，擔起推廣台灣美食的重責大任。今（14）日在台菜王子龍師傅的廚藝指導下，成功挑戰道地台味的香煎虱目魚肚與澎派海鮮粥。

今年的主視覺跳脫以往的設計，將台灣美食巧妙地融入文字中，並同時呈現台灣料理與在地新鮮食材。盧廣仲特別在會中介紹今年的台灣美食展將分為「美膳台灣、探索廚藝、古早台灣、土地台灣、異國美食」等五大展區，包含台灣多元豐富的食材、料理、食器文化，除此之外，為擴大宣傳，將8月份訂為美食月，強化美食展的內涵，由全台各大飯店推出期間限定的美膳套餐，力邀國內外遊客前來大快朵頤。

台灣觀光協會賦予宣傳大使盧廣仲的首要任務是挑戰道地的台灣料理，為呼應今年「海灣旅遊年」，以海鮮料理為主題，同時邀請到有台菜王子之稱的黃景龍－龍師傅前來指導，龍師傅也是今年台灣美食展廚藝大賽－「藝鳴驚人館」的召集人，只會煎荷包蛋與煮泡麵的盧廣仲，以不甚純熟的廚藝接受挑戰，在龍師傅的指導下，以豐富的台灣海鮮食材，順利完成香煎虱目魚肚與澎派海鮮粥兩道台灣海味料理。

盧廣仲自己試吃後感到相當滿意，更表示有機會一定要做給媽媽嘗看看。巨蟹座的他在記者會中透露，8月11日他將於台灣美食展驚喜現身，吆喝12星座的大家組團參觀美食展，和他一起探索台灣美食！

龍師傅表示，現已開放報名的廚藝大賽為每年台灣美食展重頭戲之一，這場競賽提供餐飲科系學生與專業廚師切磋交流的機會，今年廚藝大賽分為「團體學生組賽事」、包含蔬果雕刻與糕點裝設的「藝鳴驚人－靜態展示組賽事」，以及「職業廚師表演賽」共三大類廚藝競賽。龍師傅更預告，今年將邀請到曾獲「德國IKA奧林匹克烹飪大賽-蔬果雕刻雙金牌」的達人高世達老師，於現場展現難得一見的蔬果雕刻技巧。

為期四天琳瑯滿目的活動，要讓前往參觀的民眾一刻都閒不下來。2018台灣美食展預售票7月11日起將於四大超商正式販售。更多詳細活動訊息近期將陸續發佈，請大家密切注意台灣美食展官網及粉絲團！官方網站：http://wwww.tcetva.tw ，FB粉絲團: http://www.facebook.com/taiwanculinaryexhibition