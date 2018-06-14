脊椎骨折致癱瘓 醫師建議長輩勇於接受脊椎手術

2018-06-14 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



骨質疏鬆性脊椎骨折是銀髮族的夢靨，78歲王婆婆就因不小心跌倒，導致第十二胸椎骨折，形成空洞，醫師建議骨水泥灌注治療，婆婆卻害怕在脊椎動手術，選擇保守治療，結果1個月後因空洞內的血水流至脊髓腔壓迫神經導致無力行走，緊急接受神經減壓及骨釘固定術才重新健步如飛。

台北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫師陳晉瑋表示，骨質疏鬆性脊椎骨折常造成嚴重背痛和駝背，影響長輩日常生活，若未即時治療，長期下來除了疼痛難解，駝背也會加劇，導致脊椎的排列改變，甚至連神經都可能受壓迫造成雙腿無力。

不過，陳晉瑋收治的病人中，約有一至兩成70歲以上的長輩，一聽見脊椎要動刀就會怕，而選擇傳統治療，但其實微創手術已經在世界各地廣泛使用，因此想藉此鼓勵長輩勇於接受治療。

陳晉瑋說，傳統治療會請患者臥床休息３個月，配合使用止痛劑，等骨折處癒合，疼痛才會緩解。但骨折處若已形成空洞（Pseudoarthrosis），長期臥床反而容易讓骨質進一步流失，導致脊椎神經管變形而壓迫神經。

陳晉瑋說，針對空洞化的脊椎骨折，透過骨泥灌漿微創手術「椎體成形術」，在X光機導引下，以專用探針與注射管將骨泥注入壓扁空洞的椎體，待骨泥硬化後（約10分鐘）可提供椎體足夠的穩定性，整個手術過程約30分鐘，只要在0.5mm的傷口處貼上無菌紗布即可，較快止痛，且能早日下床。

另一種「椎體駝背矯形術」則先將氣囊透過特殊導管放入椎體中，將氣囊擴張來重建椎體的高度。隨後退出氣囊，再將骨泥注入氣囊擴張所製造的空腔。優點是對矯正駝背的椎體效果較好，透過氣囊封住骨折裂縫，避免骨泥外漏造成神經、血管損傷。

不過，陳晉瑋強調，但並非每一位脊椎壓迫性骨折病人都適合椎體駝背矯形術，例如椎體高度完全塌陷、骨折延伸至椎體後緣、骨折碎片壓迫脊神經的患者都不適合。