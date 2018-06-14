全球首款4K HDR錄影！Sony怪獸攝影手機來囉

2018-06-14 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Sony Mobile今天（6/15）在台灣發表最新怪獸級旗艦攝影手機Sony Xperia XZ2 Premium，是Sony首款搭載Motion Eye Dual雙鏡頭相機與AUBE即時影像融合處理晶片的機種，同時也是全球唯一具備4K HDR螢幕與4K HDR錄影功能的智慧手機，自夏季陸續於全球限定市場限量推出，台灣是首發市場之一，預計將於7月下旬開賣，售價及上市資訊尚未公布。

Sony Xperia XZ2 Premium配備的Motion Eye Dual雙鏡頭相機採用1,900萬畫素彩色感光元件及1,200萬畫素黑白感光元件，搭配AUBE即時影像融合處理晶片可即時融合黑白與彩色影像，在照片、影片上皆能擁有精緻細節和飽和色彩，並擁有ISO 12800手機錄影與超高感光ISO 51200拍照功能，極暗場景也能拍得清晰；4K HDR錄影則可避免光線過曝，為明暗對比強烈的美景保留更多顏色和細節。在手機上市後，還可透過軟體升級提供景深拍照效果、專業黑白效果等更有藝術感的相機功能。

除了既有的預拍、自動追焦連拍與快啟快拍之外，Sony Xperia XZ2 Premium也擁有FullHD高畫質960fps超級慢動作影片、3D即時掃描獨家技術功能，1300萬畫素前置鏡頭不僅可進行3D自拍掃描，還具備螢幕補光閃光燈。

Sony Xperia XZ2 Premium搭載5.8吋4K HDR螢幕、Qualcomm S845八核心處理器、6GB RAM、內建64GB記憶體、3540mAh大電池容量，支援 QC3.0快充與Smart Stamina省電模式，同時也是Sony Mobile歷屆最大音量手機，採用S-Force前置立體聲環繞音效，可播放幾乎原音重現的Hi-Res高解析音樂，並有DSEE HX數位音質還原技術可提升MP3音樂音質。