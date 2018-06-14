中進中出！華信航空台中飛東京開航8,300元起

2018-06-14 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台中的朋友不用再跑桃園或高雄，就可以直飛日本！華信航空即日起推出台中飛東京航線，從台中機場出發、東京成田機場降落。同時，為了慶祝開航，若6月底前購買台中-東京機票，就可享有開航優惠，最低8,300元起。

以往住在台中的民眾想到日本玩，就得老遠跑到桃園或是高雄搭機，但現在台中機場也有航班直飛東京。華信航空6月14日起啟航台中飛東京航班，首航班機AE266從上午7點半自台中機場起飛，並在12點抵達東京成田機場，飛行時間3.5小時。

華航董事長何煖軒表示，華信航空台中飛東京航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來會依照市場發展及旅客需求，調整更大機型飛航。

此外，華信航空董事長謝世謙表示，華信航空台中飛東京，除了使中部地區民眾赴日旅遊，也希望能搭載更多日本旅客到台中觀光。配合2018年台中世界花卉博覽會，今年11月3日在台中盛大開幕，華信航空特別將班機布置成花博機艙，機艙內的頭墊紙、抱枕等，皆做成花博意象設計，讓首航旅客提前感受花博的繽紛熱鬧氣氛。