部分藥物增加跌倒風險 長者服藥須注意

2018-06-14 17:47 中央社 台北14日電



長輩跌倒易有骨折、臥床等後遺症，台北市聯合醫院中興院區探討病人跌倒原因，發現近2成與藥物有關，部分治療高血壓、糖尿病等藥物的副作用會增加跌倒風險，長輩服藥要注意。

台北市聯合醫院中興院區藥劑科總藥師張伶祝今天下午透過新聞稿指出，衛福部民國103年統計65歲以上長者人口的十大死因中，意外事故傷害排名第七位，跌倒又是高齡長者事故傷害的第二大死因。

她說，台灣病人安全通報系統在94年建置以來，99年至103年間，跌倒事件佔所有醫院通報跌倒事件的26至27%；至於跌倒的原因，病人生理及行為佔83%、環境19.1%、藥物18.7%、器材設備7.4%。

張伶祝表示，只要藥物會讓病人產生混亂、憂鬱、鎮靜、心律不整、低血容量、姿勢性低血壓、認知功能減損、步伐不穩等作用，會增加病人跌倒風險。

會造成這些副作用的藥物包括抗組織胺劑、降血糖劑、降血壓劑、抗膽鹼藥物、利尿劑、緩瀉劑、解焦／鎮靜／安眠藥、抗憂鬱藥、抗精神病藥、鴉片類止痛劑、麻醉藥品、抗癲癇藥、散瞳劑。