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「台灣思想太狹隘！」 娶表妹的部落客移民美國了

全球首例！達文西手臂切孕婦肌瘤 足月產男嬰創奇蹟

2018-06-14 16:27聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「我聽完第一個想到的是『寶寶留得住嗎？』」33歲鐘姓女子懷孕16週時，突然下腹劇烈悶痛，緊急被轉往亞東醫院急診，經診斷疑似卵巢扭轉或子宮肌瘤扭轉，婦產部醫師莊乙真立即以達文西機器手臂進行手術，切除掉一顆約五點五公分、黏在子宮外層扭轉三圈，已發炎壞死的子宮肌瘤，且住院五天就順利出院，最後也剖腹生下2900公克的健康男嬰。

手術全程約兩個半小時，鍾女的肚皮指開了兩個小小的1.5公分傷口。莊乙真解釋，一旦肌瘤危及孕婦安全，且影響到胎兒發育時，過去產科醫師通常會選擇以手術引產，拿掉胚胎，來保住媽媽的子宮，以保留日後懷孕的機會，可是能夠同時保住胎兒及子宮的機會很少。

「這應是全球第一例！」莊乙真表示，全球醫學文獻上，孕期動子宮手術成功繼續懷孕，足月生下小孩僅200多例，而這次以達文西機器手臂開刀、病人繼續懷孕，足月生產的案例，更是以往都未曾見過。

子宮肌瘤是婦女最常見的良性疾病，30歲以上婦女有將近20%的機率 ; 40歲以上更有40%有子宮肌瘤，尤其很少會出現症狀，病人往往不知道自己有子宮肌瘤。莊乙真說明，幾乎99％都是良性，不是每個子宮肌瘤都要處理，還是要以個案的位置、大小等條件來評估，若超過6到8公分，有萬分之一的機會變成肌肉癌。

莊乙真表示，手術最主要的風險是孕婦恐會流產，子宮本身是個充血器官，懷孕就會更充血，而肌瘤本身就是由子宮提供養分，因此懷孕時，等於肌瘤會與小朋友搶營養，手術中要把肌瘤拿掉又不要影響到小孩，這是最難的部分。

莊乙真指出，像案例這種子宮肌瘤扭轉、壞死等狀況，一定要動手術，不然除了小孩子會保不住，媽媽也會出現腹腔感染、敗血症甚至休克，引起生命危險。

最後，莊乙真提醒，因懐孕後子宮變大，又有羊水，從肚皮外做超音波，不容易看到肌瘤，婦女計畫懷孕前，應該都要做婦科超音波，避免懷孕後才發現肌瘤，孕期中動或是不動手術，都是大難題。

婦產部醫師莊乙真解釋如何用達文西手臂切除子宮肌瘤。記者張曼蘋／攝影
婦產部醫師莊乙真解釋如何用達文西手臂切除子宮肌瘤。記者張曼蘋／攝影
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鐘姓女子（左）懷孕時劇烈疼痛，才發現有子宮肌瘤，所幸經達文西手術切除後，順利生下...
鐘姓女子（左）懷孕時劇烈疼痛，才發現有子宮肌瘤，所幸經達文西手術切除後，順利生下健康寶寶「小飯糰」。記者張曼蘋／攝影
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子宮手術懷孕

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