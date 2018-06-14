台中大秀 國小義賣助設馬拉威學生獎學金

2018-06-14 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



長期協助馬拉威的畢嘉士基金會近年來與全台逾700所國小、7萬5千名學生合作，並售出逾90萬杯來自馬拉威的咖啡，而小學生除了可以透過忠欣公司的系統上網作答做公益，每答對一題就售出一粒咖啡豆，更有小學生義賣二手書、桑葚果醬等協助遠方的學生。

畢嘉士基金會主辦的「公益豆的英語小學堂」，只要小學生答對一個英語單字，就可以幫非洲馬拉威小農賣出一顆咖啡豆，5年以來全台超過7百所小學、累計7萬5千名小學生參與，答題逾2千6百萬次，等於協助售出近90萬杯咖啡。

其中，來自台中市清水區的大秀國小去年起就義賣烏魚子協助衣索比亞的學生、今年更把學校的桑葚製成果醬提供給社區、民眾認購，至今已募得近萬元，該校教務主任廖雅彬表示，校內學生聆聽馬拉威孩子的遭遇後，十分驚訝因而努力學英文、玩遊戲，更主動製作果醬，希望用這筆錢提供馬拉威學生獎助學金。