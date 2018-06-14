航發會：盼創造更彈性的無人機場域

2018-06-14 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



財團法人中華航空事業發展基金會與交通部民用航空局共同主辦之「無人機創新應用論壇」昨在集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳登場，以「創新應用」為主軸，並邀政府機關、學校、法人、協會、團體等代表，分享具體因應作法與技術發展趨勢。航發會表示，盼藉聆聽各界對無人機規範管理建議，營造更彈性、包容的無人機運用場域

航發會表示，「民用航空法」遙控無人機專章立法通過後，首次與交通部民用航空局合作辦理論壇，與無人機各領域人士建立良好政策溝通與互動關係，並藉由座談聆聽各界對無人機規範管理建議，俾能營造更彈性、包容的無人機運用場域。

航發會指出，透過首度舉辦「無人機創新應用論壇」，充分看見無人機在公共利益與產業發展的實際運用與發展趨勢，透過眾多優秀的與會人員彼此成功經驗的交流，在科技中掌握現在，在技術創新中看見未來，創造無人機成效最大化，為新一代的無人機發展而努力。

交通部政務次長暨財團法人中華航空事業發展基金會董事長王國材致詞，提及無人機在物流、緊急救援、維安、應用範圍十分廣泛，但是在空中使用的安全必須接受控管，有管理才有安全，且能使無人機發展更加自由。無人機經過這樣的立法及耕耘於今年4月3日三讀通過《民用航空法》部分條文修正案，增訂「遙控無人機」專章管理規定，首度將無人機納入管理。

首場「無人機發展趨勢與管理」，中山科學院航空研究所所長齊立平提出無人機的未來發展，重要的是要能銜接後端使用者，而當載台發展到某一個程度，更迫切地需要發展附加功能，如光譜分析雷達、情報量測、環境感測器、系統的自主化、克服天候的障礙海。

在「無人機技術」主題論壇中，長榮大學教授林清一提及「階層式UTM系統規劃」，透過資訊流階層，從區域至全台，而非行政區劃分，此外也採用ADS-B like（自動回報監視系統）執行監視管制。