好市多保健食品塑化劑超標？ 食藥署：衛生局前往了解

2018-06-14 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



食藥署食品組專門委員董靜馨。記者羅真／攝影 分享 facebook 好市多熱銷的保健食品傳出塑化劑（DEHP）濃度超過指引值5倍，衛福部食藥署上午召開記者會表示，目前世界各國均未針對食品中的DEHP制定限量，但若業者未落實自主管理，將依食安法開罰3至300萬元，目前已請轄區衛生局前往了解。

《蘋果日報》報導，好市多熱銷的保健食品「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」，去年就被驗出塑化劑「鄰苯二甲酸2-乙基己基酯（DEHP）」超過我國的指引值5ppm，經檢驗高達26.55ppm，但仍在市面流通販售。

食藥署食品組專門委員董靜馨解釋，目前世界各國都沒有針對DEHP制定限量標準，台灣亦然，但為指引業者自主管理，我國訂有「降低食品中塑化劑含量之企業指引 」，指引業者若發現錠狀膠囊的DEHP濃度超過5ppm，首先應進行異常處理的程序、尋找汙染來源；其次，一旦發現食用100公克以下、DEHP的濃度會超過「每人每日耐受量」（TDI）的10%，就應通報衛生機關。

董靜馨表示，上述指引僅作為業者自主管理時的參考，5ppm並非衛生標準，超過這個數值不會馬上因此開罰，但盼業者啟動異常處理程序並加以改善，若經查發現業者沒落實自主管理，才會依食安法罰3至300萬元。

該怎麼理解5ppm這個數值？董靜馨表示，5ppm這個數值是由許多專家評估風險、共同制定出來的，這個濃度非常低，且錠狀膠囊也很難吃到超過「每人每日耐受量」（TDI）。

5ppm即每公升（約1000公克）溶液含有5毫克的溶質，同樣濃度的溶液若是100公克，其溶質則約為0.5毫克。目前世界各國普遍建議，DEHP的限量為每天每公斤體重0.05豪克，以50公斤的成人為例，每日建議別攝取超過2.5毫克。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌說明，DEHP幾乎沒有急性毒性，但若長期暴露，會影響生物體免疫、神經與內分泌系統正常運作，進而改變生殖或發育現象，提升男性精子數減少、不孕或尿道下裂、男童殖器短小或及隱睪症、女童性早熟、幼童氣喘等風險，動物實驗顯示有致癌性，但對人類是否具致癌性的仍待更多證據證實。