盛夏遊台灣 從吃冰開始

2018-06-14 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局把台灣美麗的夏天，打造全新品牌「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」，以運動、美食、夏至235、沙雕藝術、鐵道旅遊等五大系統整合各系列活動，在盛夏這個季節一起走出戶外體驗最在地，最有台灣味的冰品美食，邀請國內外旅客參加最有特色的活動，感受寶島台灣的夏日魅力和深厚的台灣文化底蘊。

「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」於6月14 日起陸續登場，以七項最在地的冰品結合系列活動，並邀請五位名人擔任仲夏冰品大使，分別代表不同旅遊地區的冰品，嘉義愛玉冰林如琦（Gigi）、台南芒果冰熱血大叔史丹利、高雄大碗公冰潘若迪、屏東櫻花蝦冰阿諾、澎湖仙人掌冰林義傑，花蓮糖廠冰品及台東釋迦冰則由丹尼斯推廣，以名人推薦方式將冰品及各項特色活動推薦給大家。

觀光局表示，「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」系列活動非常精采多元，總計推出19個特色主題活動，由寶島冰品大使潘若迪帶領名人和國際友人共同表演吃冰舞，為「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」揭開序幕。

「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」以產業跨界結盟型態行銷，今年與多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出多項專屬聯名產品與活動，除全家便利商店於7月4日至7月31日推出「全家仲夏冰紛樂」活動，購買指定冰品登錄發票，即可參加總價值超過20萬元之抽獎活動；台灣菸酒公司推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」限量罐，該限量款包裝將在7月初於全家便利商店南部及花東門市限定販售，全台限量30萬罐，在高雄「2018愛河水漾嘉年華」活動期間，現場亦能體驗限量款包裝的冰涼滋味。

另外，超過60年的老字號品牌泰山企業股份有限公司，亦推出深受消費者喜愛的泰山仙草蜜聯名產品「泰山仙草蜜喔熊寶島蜜境限定款」，將有台灣北迴歸線周邊秘境美景露出產品上，限量推出240萬瓶，7月底前登錄發票亦可參加抽獎；聯野國際有限公司推出限量款「寶島仲夏節satana真我（true wave)系列」環保材質包款；及台灣三菱鉛筆股份有限公司亦推出「寶島仲夏節X三菱鉛筆-限定款贈品」。此外，笠豐食品有限公司（糖村）以限量版「喔熊限定款糖村牛軋糖」打造今夏最夯的限量伴手禮；愛玉冠軍名店佛都愛玉及澎湖必吃的掌上明珠仙人掌冰皆推出多項好康優惠。

觀光局長周永暉表示，今年是「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」品牌的第一年，藉由企業品牌共襄盛舉，擴大了品牌的宣傳效益。為了將「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」推展成國際化的品牌活動，在整體品牌視覺的形塑上以夏日活潑型態呈現，讓台灣這個北回歸線上的綠寶石持續發亮。除了優惠與好康之外，今年「寶島仲夏節」系列活動非常精采多元，台灣觀巴業者也包裝推出「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」六條特色行程，未來將持續增加特色行程，為今年另一主軸旅遊商品。此外，包括台南大億麗緻酒店等69家旅館業者也共襄盛舉，提供多項旅遊住宿優惠方案，民眾千萬要把握這難得的機會。