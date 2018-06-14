親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

「神才賣得掉」 新北喜凱亞渡假村217戶空十年賣不掉

防止性騷擾！這間知名大公司禁止凝視同事超過5秒

盛夏遊台灣 從吃冰開始

2018-06-14 12:55經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局把台灣美麗的夏天，打造全新品牌「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」，以運動、美食、夏至235、沙雕藝術、鐵道旅遊等五大系統整合各系列活動，在盛夏這個季節一起走出戶外體驗最在地，最有台灣味的冰品美食，邀請國內外旅客參加最有特色的活動，感受寶島台灣的夏日魅力和深厚的台灣文化底蘊。

「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」於6月14 日起陸續登場，以七項最在地的冰品結合系列活動，並邀請五位名人擔任仲夏冰品大使，分別代表不同旅遊地區的冰品，嘉義愛玉冰林如琦（Gigi）、台南芒果冰熱血大叔史丹利、高雄大碗公冰潘若迪、屏東櫻花蝦冰阿諾、澎湖仙人掌冰林義傑，花蓮糖廠冰品及台東釋迦冰則由丹尼斯推廣，以名人推薦方式將冰品及各項特色活動推薦給大家。

觀光局表示，「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」系列活動非常精采多元，總計推出19個特色主題活動，由寶島冰品大使潘若迪帶領名人和國際友人共同表演吃冰舞，為「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」揭開序幕。

「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」以產業跨界結盟型態行銷，今年與多家知名品牌企業共襄盛舉，並推出多項專屬聯名產品與活動，除全家便利商店於7月4日至7月31日推出「全家仲夏冰紛樂」活動，購買指定冰品登錄發票，即可參加總價值超過20萬元之抽獎活動；台灣菸酒公司推出金牌台灣啤酒「寶島仲夏節」限量罐，該限量款包裝將在7月初於全家便利商店南部及花東門市限定販售，全台限量30萬罐，在高雄「2018愛河水漾嘉年華」活動期間，現場亦能體驗限量款包裝的冰涼滋味。

另外，超過60年的老字號品牌泰山企業股份有限公司，亦推出深受消費者喜愛的泰山仙草蜜聯名產品「泰山仙草蜜喔熊寶島蜜境限定款」，將有台灣北迴歸線周邊秘境美景露出產品上，限量推出240萬瓶，7月底前登錄發票亦可參加抽獎；聯野國際有限公司推出限量款「寶島仲夏節satana真我（true wave)系列」環保材質包款；及台灣三菱鉛筆股份有限公司亦推出「寶島仲夏節X三菱鉛筆-限定款贈品」。此外，笠豐食品有限公司（糖村）以限量版「喔熊限定款糖村牛軋糖」打造今夏最夯的限量伴手禮；愛玉冠軍名店佛都愛玉及澎湖必吃的掌上明珠仙人掌冰皆推出多項好康優惠。

觀光局長周永暉表示，今年是「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」品牌的第一年，藉由企業品牌共襄盛舉，擴大了品牌的宣傳效益。為了將「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」推展成國際化的品牌活動，在整體品牌視覺的形塑上以夏日活潑型態呈現，讓台灣這個北回歸線上的綠寶石持續發亮。除了優惠與好康之外，今年「寶島仲夏節」系列活動非常精采多元，台灣觀巴業者也包裝推出「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」六條特色行程，未來將持續增加特色行程，為今年另一主軸旅遊商品。此外，包括台南大億麗緻酒店等69家旅館業者也共襄盛舉，提供多項旅遊住宿優惠方案，民眾千萬要把握這難得的機會。

「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」系列活動自6月14日正式啟動至9月30日止，相關暖身活動已展開，有興趣的民眾可多加注意並參與台灣限定的夏日活動盛會。活動詳情請上交通部觀光局活動網站查詢。

交通部觀光局力推的「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festiv...
交通部觀光局力推的「2018寶島仲夏節Formosa Summer Festival」於6月14 日起陸續登場，以七項最在地的冰品結合系列活動，並邀請五位名人擔任仲夏冰品大使，分別代表不同旅遊地區的冰品。　圖／觀光局提供
分享

冰品全家便利商店觀光

相關新聞

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

百合心測－尋找最適合妳的百合戀情！

2018-06-14 14:32

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

你的保鮮盒洗對了嗎？當心膠條背後暗藏的危機

2018-06-14 15:12

航發會：盼創造更彈性的無人機場域

2018-06-14 14:58

呼吸急促乾咳菜瓜布肺找上門

2018-06-14 14:54

夏季旅遊攻略 一張圖教你玩遍全台

2018-06-14 14:52

香蕉可降血壓解疲勞 營養師力挺吃蕉

2018-06-14 14:28

全聯強化鮮食業務 千坪五股生鮮處理中心啟用

2018-06-14 14:15

塑化劑超過建議值 好市多回收DHA藻油膠囊

2018-06-14 14:09

熱低壓逼近！雨神到雲林 中南部宜花東戒備

2018-06-14 13:54

好市多保健食品塑化劑超標？ 食藥署：衛生局前往了解

2018-06-14 13:30

端午節連假至 北市加強交通疏導勤務

2018-06-14 13:02

氣象局三色燈號高溫示警 明起上路

2018-06-14 12:25

催繳通行費年花上億 後天起可採Email通知

2018-06-14 12:21

防熱傷害 氣象局發布高溫資訊

2018-06-14 11:52

夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52

端午連假 宜縣府鼓勵民眾多搭大眾運輸

2018-06-14 11:49

卡羅歐巴尼獎徵選 紀政：傳承愛無疆界精神

2018-06-14 11:46

八仙事件3年 結痂週記不忘傷友火後人生

2018-06-14 11:42

被Airbnb取消房間旅客 可樂旅遊給95折優惠

2018-06-14 11:10

南台灣豪雨特報！熱低壓及其外圍環流影響 慎防豪雨

2018-06-14 11:03

傳藻油膠囊塑化劑超標 食藥署將介入調查

2018-06-14 10:44

好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

2018-06-14 10:39

皮膚白不回來 原來是罹患「愛迪生氏病」

2018-06-14 09:49

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

富基魚市品嘗海膽正當時 海膽炒蛋蒸蛋夯

2018-06-14 07:50

常覺得重物壓著 醫師：肩頸痠痛是使用3C姿勢不良

2018-06-14 07:36

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

昨西半部臭氧濃度高 今起轉好

2018-06-14 04:50

智慧衣 幫醫師盯你做復健

2018-06-14 00:43

健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43
看更多

熱門文章

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

暴雨何時下？ 連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

好市多健康食品傳塑化劑超標 下架接受退貨

2018-06-14 10:39

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

首例！ 網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

貼湯匙喝珍奶照被網友打臉 林靜儀回擊：外帶內用不會分

2018-06-14 11:22

小氣男友因「借35元」爆氣 她還50元後怒喊放生

2018-06-14 12:21

熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

熱賣保健食品塑化劑超標 好市多回應了

2018-06-14 11:43

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

月入300K交不到女朋友 因為他從事殯葬業？

2018-06-13 22:09

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

專家：低壓明進入東部海面 台南以南東半部有明顯雨勢

2018-06-13 23:05

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

預測端午豪雨來 氣象局：靠超級電腦

2018-06-13 16:51

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

暑假一起來飛高高！全台必玩3大熱氣球嘉年華

2018-06-13 17:22

健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

政府逢「管」必卡 學者：嗑完珍奶要洗乾淨才不會「卡管」

2018-06-14 09:09

今日星座運勢／雙魚 做好事前準備 達成協議機率高

2018-06-14 00:00

來台奉獻57年 醫奉獎得主呂道南神父病逝

2018-06-13 22:04

夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52

5歲女孩被丟在遊樂場 早熟回「不想吵媽媽逛街」

2018-06-14 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top