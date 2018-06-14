全聯強化鮮食業務 千坪五股生鮮處理中心啟用

2018-06-14 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



近來全聯頻頻出招，繼上周董事長林敏雄出手，砸7.92億元買下白木屋設備，要做全台烘焙業霸主後，今（14）日則由全聯執行長謝健南領軍，展示斥資20億、占地1,800坪、號稱全台最大冰箱的五股生鮮處理中心。

五股生鮮處理中心運作之後，全聯在北、中、南都有了生鮮處理中心。謝健南表示，希望讓全台916家門市皆能做到「今天生產、今天到貨」的供應目標。

他表示，今日亮相的五股生鮮處理中心，主要負責北台灣每日生鮮魚肉商品進貨驗收、清洗分切處理、包裝貼標、分貨到店和冷藏麵包、調理熟食進貨驗收及分貨，這也是全聯投資的第三座，另外在台中大肚和高雄岡山另也有設立，供應全台門市生鮮商品的需求。

謝健南指出，超市主力客群是職業婦女，目前全聯在全台灣共建置六座處理中心，除了上述三座處理生鮮的，還有三座處理蔬果商品的，位於北部的新店，中部的潭子以及南部的岡山，六座總共聘僱700位專業人員。

全聯表示，五股生鮮處理中心是全台灣最大的生鮮處理中心，建物可分為地上六層和地下一層，導入規模最大的生鮮SORTER自動化系統，每小時可處理6000籃商品，一批次最多可供應286間門市的分派。

為確保生鮮商品的鮮度，除了生產區、凍藏庫，全區維持0℃，連一樓進出貨驗收，甚至電梯內都符合低溫狀態。體恤生產區的作業員工，引進日本設計的「布風電石過濾管」，讓溫度還能到10~12℃（體感15℃），彷彿就像是空調戴上口罩，避免冷風直接吹到人身上。