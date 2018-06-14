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端午節連假至 北市加強交通疏導勤務

2018-06-14 13:02中央社 台北14日電

為因應端午節連假及全台豪雨特報，台北市警察局交通警察大隊今天表示，明天包括忠孝西路等98處重要路口將提前到崗疏導，另連假期間也將增派商圈周遭的交通疏導崗位。

由於16至18日為端午節連續假期，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，估計放假前一天的15日下午及收假日18日中午過後，北市各交通站點將湧現人、車潮；此外，因中央氣象局發布全台豪雨特報，也將連帶影響交通狀況。

交通警察大隊說，為維護連假期間交通順暢，已規劃相關交通疏導勤務。首先，包括忠孝西路、中山北路等98處重要路口崗位，15日將提前為下午4時到崗疏導，其餘路口則於下午5時到崗，請駕駛人配合員警、義交指揮。

另16至18日連假期間，交通警察大隊指出，轄內各觀光遊憩景點、大型百貨公司及其他交通繁雜商圈周邊道路，也將增派交通疏導崗位，避免交通壅塞。

交通警察大隊表示，因應陽明山竹子湖地區繡球花季活動，即日起至自24日止也規劃專案交通疏導管制勤務，每週例假日（含端午節連假）會派遣員警和義交加強陽明山地區交通疏導管制、路況查報及違規停車取締。

值得注意的是，陽明山仰德大道假日上午8時至下午3時管制小型車上山，交通警察大隊提醒，欲上山賞花民眾可儘量搭乘大眾運輸系統，駕駛人也可提前改道行駛或利用替代道路下山，以維持交通順暢。

連假端午節

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