氣象局三色燈號高溫示警 明起上路

2018-06-14 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



氣象局今舉辦「氣象資訊應用於公衛領域之跨域論壇」，氣象局長葉天降宣布，燈號高溫預警系統明起上路。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook 今年5月熱到屢創紀錄，為提醒大眾防範熱傷害，氣象局長葉天降表示，由於高溫會在不知不覺中造成人體健康傷害，氣象局明起發布高溫燈號示警系統。國民健康署副署長游麗惠表示，預防熱傷害有3要訣，保持涼爽、補充水分、提高警覺。

氣象局今舉辦「氣象資訊應用於公衛領域之跨域論壇」，葉天降說，過去氣象資訊大部分人只會注意大型災害警訊，卻忽略氣象資訊與每個人身體健康切身相關，今年5月創下許多高溫紀錄，高溫會在不知不覺對人體產生傷害，因此，氣象局明天開始將發布高溫訊息。

高溫燈號示警系統明起上路，分3種顏色，氣溫36度以上發布黃燈，36度以上且持續3天或38度以上發布橙燈，38度以上且持續3天發布紅燈，民眾可用氣象局網站與App查詢。

游麗惠出席論壇，指出預防高溫傷害有三要訣，第一是保持涼爽，例如注意防曬、高溫時要戴帽子、穿涼爽材質衣服，第二是補充水分，因為高溫容易流汗，水分散失快，導致體內電解質，第三是提高警覺，若發現體溫上升、心跳加快、臉部潮紅，出現任何不舒服狀況就要離開高溫環境，更嚴重甚至會噁心嘔吐，甚至沒有出汗，需要喝水加鹽巴，並盡快就醫。

疾管署副署長莊人祥說，氣象因素對傳染病影響很大，2010年他還是疫情中心主任，看到報紙有農夫中暑昏倒，後來試著自己查文獻，用系統算出每個月的熱傷害人數，發現熱傷害人數跟溫度關聯極大，後來國健署就開始根據提供的資料，發布熱傷害新聞稿，提醒民眾注意。

莊人祥說，氣象局明天開始發布高溫資訊，建立熱傷害預警系統，對熱傷害防治是個重要里程碑，且氣象對傳染病疫情影響重大，春夏流行腸病毒，夏秋則是登革熱跟日本腦炎，每年循環，導致疾管署要隨時準備防疫備戰，如果發生嚴重疫情，常常也跟氣象異常有些關係。

他舉例，2014年到2015年南部發生登革熱大流行，病例破萬，當時正好是全球聖嬰現象，有學者研究該次聖嬰現象是半世紀最強一次，導致登革熱疫情大爆發。