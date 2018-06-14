夏天吃不下反變胖？營養師一語道破教你養生瘦

2018-06-14 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



營養師廖瑞華建議，夏日養生料理，增加蔬果攝取量，多採用川燙、清蒸，以及擅用天然食材提味，一樣可以吃得美味兼顧健康。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 夏天氣溫飆升，易出現倦怠及食慾不振，台中榮總營養師廖瑞華說，很多民眾常熱到吃不下正餐，常為「吃這麼少，怎麼還胖？」苦惱，原因在於「拼命灌冷飲」所致。她建議，怕胖的民眾，夏日飲食指南，應掌握增加蔬果攝取量，以川燙、清蒸取代油炸、燒烤，以及擅用天然食材提味，一樣可以吃得美味與健康。

廖瑞華說，夏天稍微動一下往往就汗流浹背，脫水及中暑的風險高。很多民眾熱到正餐吃不下，拼命喝冷飲解暑，結果體重反而飆升，原因是含糖飲料熱量高，1杯甚至超過1餐的熱量，不吃正餐反胖，正確做法是飲食應注意水分及電解質補充，並增加青菜水果的攝取以補充電解質，也可自備消暑的冰涼飲料，如檸檬水、無糖綠茶、薄荷茶、黑木耳露等降溫。

廖瑞華指出，怕胖的民眾，飲食還是要掌握飲食均衡，也就是遵循6大類食物，全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、奶類、蔬菜類、水果類、油脂類均衡攝取，做法是可選擇易消化的烹調方式，例如以清蒸、水煮、滷、涼拌取燒烤、油炸，降低油脂的攝取，例如大黃瓜鑲肉、蒜泥白肉、滷牛肉、涼拌木瓜絲等，另外，可利用天然食材提味，例如番茄、檸檬，或使用水果醋調味。

她說明，苦味食物如苦瓜，有解暑去熱的功效，夏天要去溼熱消水腫可多利用冬瓜、絲瓜、紅豆、薏仁等食物。俗語說：冬吃蘿蔔夏吃薑，薑有增加食慾、解毒殺菌及驅風散寒的功效，夏天可適度使用達到養生的效果。

廖瑞華提醒民眾，夏天氣溫高，細菌容易滋生導致食物腐壞，要特別注意飲食衛生，包括食物的清洗及保存，烹煮好的食物應盡快食用。