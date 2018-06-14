大學生研發「私密通訊」App 語音訊息藏照片

2018-06-14 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



讓使用者在詩中邂逅城市！成大師生團隊開發一款「多面向城市感知詩詞系統」，結合城市多元特色，透過地圖和使用者作呈現與互動，使用者可任意點選城市中的指定地點，或是輸入住址，系統就會秀出當地的餐廳、店家、百貨公司，以及犯罪率、環境汙染、交通事故等資訊，最後自動產生專屬於這個地區的一首詩。例如，成功大學的詩句是「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳。珍羞異饌隨處見，免不得隨俗出遊。」

「2018全國大專校院軟體創作競賽」今天頒獎，成功大學電腦與通信工程研究所、電機工程學系、生物醫學工程學系團隊的作品「在詩中邂逅城市-多面向城市感知詩詞系統」獲得銀牌。

另外，行動終端與應用組金牌作品「音訊全無」，是高雄科技大學資訊管理系團隊研發出的私密通訊App應用程式，將所錄製的語音訊息藏進日常照片裡，讓人以為雙方只是在傳送照片，實則暗藏語音內容，提供另類創新的隱密通訊方式，有效改善傳統機密通訊的缺點。

高雄科技大學資訊管理系教授李哲瑋表示，利用「音訊全無」App，可以讓語音訊息只被特定人士聽到，長官交代下屬重要訊息時，也很適合使用。一張照片可以放一分半鐘的語音訊息。

李哲瑋說，其實每個人都用過隱私通訊，只是自己不曉得。例如，在網路上買東西，信用卡的卡號、驗證碼等資料，都是用密碼學的技術傳回。他說，傳統的密碼學是把重要的資訊用成亂碼，但缺點是亂碼的外顯型態，等於是在公告周知「我就被很重要、被加密過的東西」，反而更容易被攔截；這個App是「非傳統」密碼學，明確來說其實是「偽裝學」，反而可以改善傳統密碼學的缺點。

成功大學電機工程學系教授解巽評表示，團隊開發一個多面向城市感知詩詞創作系統，結合傳統風水學，收集城市中很多的開放資料，使用者如果來自外地的觀光客，或是想買房子的時候，可以任意點擊城市的不同角落，或是輸入住址，就可以查看最新地處周遭的風水環境做全盤性(global)與區域性(local)的了解。

企畫中的風水可由城市地點周遭的地理資訊、地標特色、交通資訊、環境汙染、旅遊景點、公共安全、地價高低與生活品質等特色詮釋。首先透過地圖將不同類型特色做出完整性的視覺化呈現，接下來將巨量異質性資訊透過大數據相關統計方法去蕪存菁，並且利用自動造詩功能，產生專屬特色的總結性風水詩句，讓使用者讀過詩後得以一目了然指定地點周遭的代表性多樣化特徵。